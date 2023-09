Neymar hat den großen Pele hinter sich gelassen und ist mit seinen Länderspieltreffern 78 und 79 zum Rekordtorschützen Brasiliens aufgestiegen. In seinem ersten Einsatz für Brasilien nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien erzielte Neymar die Tore zum zwischenzeitlichen 4:0 und zum 5:1-Endstand (Halbzeit 1:0) gegen Bolivien zum Auftakt der WM-Qualifikation. Im Mangueirao-Stadion von Belem verschoss er außerdem einen Elfmeter (17.) und bereitete einen Treffer von Raphinha vor. Die Nominierung von Neymar, 31, war in Brasilien kritisch kommentiert worden. Interims-Nationaltrainer Fernando Diniz, der das Amt bis zur Übernahme von Carlo Ancelotti im kommenden Jahr besetzen soll, sprach ihm dennoch das Vertrauen aus. "Es ist schwer, einen ihm ebenbürtigen Spieler zu finden. Er ist ein Ausnahmetalent." Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft am Dienstag in seinem zweiten Qualifikationsspiel in Lima auf.