Borussia Dortmund:Der ewige Kampf gegen sich selbst

Von Javier Cáceres, Leipzig

Die Ergebnisse, die Borussia Dortmund in der laufenden Saison gegen die Spitzenteams der Bundesliga erzielt hat, sind Julian Brandt überaus präsent; er kann sie vermutlich im Schlaf aufzählen. Und so war es dem Mittelfeldkünstler des BVB ein Leichtes, schmunzelnd einen Fragesteller zu korrigieren, obschon er nach diesem 1:4 seiner Mannschaft bei RB Leipzig noch gar nicht in der Kabine gewesen, der Puls noch nicht auf Normalmaß heruntergefahren und die Kicker-App noch nicht eingeschaltet war.