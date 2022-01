Interview von Javier Cáceres, Berlin

Wenn man Fredi Bobic, 50, vor dem Berliner Stadtduell im DFB-Pokal-Achtelfinale nach seinen persönlichen Derby-Erfahrungen fragt, dann sagt der Hertha-Sportchef: Karlsruhe! Bis heute wird daran erinnert, dass der frühere deutsche Nationalstürmer die meisten Tore des VfB Stuttgart in Derbys gegen den KSC erzielt hat: sieben Stück in neun Spielen. Vor Derbys, sagt Bobic, müsse ein Trainer idealerweise gar nichts sagen: "Die Spieler müssten auch so mit dem Messer zwischen den Zähnen rausrennen."