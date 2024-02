Von Korbinian Eisenberger, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand, Nove Mesto/München

Die ganze Sache könnte in ein paar Wochen vorbei sein, wenn am 12. April am Amtsgericht von Hokksund das Urteil gesprochen werden soll. In der kaum 9000 Einwohner zählenden norwegischen Kleinstadt findet seit Januar ein für dortige Verhältnisse großer Prozess statt. Auf der Anklagebank sitzt Anders Besseberg - und damit irgendwie auch die gesamte Vergangenheit des internationalen Biathlonsports. Denn Besseberg, 77, soll den Weltverband IBU in seiner 25-jährigen Amtszeit streckenweise nach allen Regeln der guten, alten Funktionärskunst geführt haben, wonach eine Hand die andere wäscht und Nehmen seliger ist denn Geben. Schwere Korruption wirft die norwegische Staatsanwaltschaft "Mr. Biathlon" vor. Er soll den russischen Verband begünstigt und Vermarktungsverträge unter Preis verkauft haben, wenn im Gegenzug für ihn etwas herausgesprungen sei. Drei Jahre und sieben Monate Haft fordern die Ankläger, Besseberg bestreitet die Anschuldigungen.