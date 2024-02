Es war der zehnte Sieg in Serie für die Basketballer des FC Bayern München - wobei man für diese Rechnung den internationalen Wettbewerb natürlich ein bisschen ausklammern muss. In der Bundesliga sind die Münchner aktuell nicht zu stoppen, auch Oldenburg, selbst mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie angereist, mühte sich beim 93:73-Erfolg der Gastgeber vergeblich. Kleiner Schönheitsfehler aus Sicht des Pokalsiegers: Diese Serie wird in unschöner Regelmäßigkeit von Misserfolgen in der europäischen Königsklasse unterbrochen - wie dem 72:76 gegen Olympiakos Piräus drei Tage zuvor an gleicher Stelle.

Während der FC Bayern in der Euroleague als Tabellenfünfzehnter mit drei Siegen Rückstand nur noch theoretische Chancen auf die K.-o.-Runde hat, stellt sich diese Frage in der Basketball-Bundesliga (BBL) erst gar nicht. Dort nämlich haben die Münchner nur drei Niederlagen gesammelt, bei 14 Siegen - und sind nur Zweiter, weil sie zwei Spiele weniger haben. Was sich in Wochenfrist in eigener Halle im direkten Aufeinandertreffen korrigieren lässt. Beim Sieg gegen Oldenburg spielten sich die drei Weltmeister in den Vordergrund: Andreas Obst (13 Punkte), Isaac Bonga (12) und Niels Giffey (11) punkteten zweistellig. Weil das auch noch Sylvain Francisco (13) und Carsen Edwards (10) gelang, hatten die Münchner schlichtweg zu viel Qualität für die in der zweiten Halbzeit überforderten Niedersachsen auf dem Feld.

Bis zum Gipfeltreffen in der BBL sind allerdings noch zwei Partien zu bewältigen: Am Donnerstag schon reisen die Bayern nach Belgrad, dort steht das Duell mit Partisan an - ein Auswärtssieg ist schon fast Pflicht, soll die Chance auf die Playins wenigstens in der Theorie Bestand haben. Bevor am kommenden Dienstag die Niners Chemnitz im BMW Park zum BBL-Spitzenspiel gastieren, muss das Team von Trainer Pablo Laso noch in Weißenfels gegen den Mitteldeutschen BC bestehen. Und damit erst gar kein Gedanke an Erholung aufkommen kann: Danach ist der FC Bayern Gastgeber für die Pokalendrunde, das Top Four steigt in knapp zwei Wochen (17./18. Februar) in der Münchner Halle.