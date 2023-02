Wieder vereint: Michael Rechner (links) und Julian Nagelsmann, hier im August 2016 in gemeinsamen Diensten bei der TSG Hoffenheim.

Von Christof Kneer

Das Fußballspiel, das am 8. Dezember 2002 im nordrhein-westfälischen Ahlen zur Austragung kam, konnte nicht damit rechnen, dass es über 20 Jahre später mal eine gewisse Bedeutung erlangen würde. Zwar hat das Spiel selbst kaum Spuren in der deutschen Fußballgeschichte hinterlassen, der Verein LR Ahlen (heute RW Ahlen) verlor ein Zweitliga-Heimspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:4. Im Licht der allerneuesten Gegenwart darf es allerdings als bemerkenswert gelten, wer damals die beiden Tore hütete. Beim Verlierer Ahlen hieß der Torwart Andreas Kronenberg, beim Sieger aus Mannheim hieß er Michael Rechner. Gut 20 Jahre später führt sie das Schicksal nun wieder auf einem Fußballplatz zusammen, jedenfalls im erweiterten Sinne: Beide trainieren jetzt Manuel Neuer, den besten Torwart der Geschichte - Kronenberg in der Nationalmannschaft und Rechner beim FC Bayern.