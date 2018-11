4. November 2018, 17:03 Uhr FC Bayern Zwischen Flapsigkeit und Geistesblitz

Der FC Bayern sucht weiterhin die Frische und die spielerischen Lösungen, um defensive Gegner zu besiegen.

Beim 1:1 gegen Freiburg geht vieles schief - und dann sorgt noch Thomas Müllers Frau für einen Aufreger mit einem Instagram-Post gegen Trainer Kovac.

Von Benedikt Warmbrunn

Franck Ribéry stand an der Seitenlinie, er wartete ungeduldig auf Arjen Robben, der wiederum eher widerwillig auf ihn zulief. Robben deutete an Ribérys Wange zumindest ein Küsschen an, dann lief er weiter zu Niko Kovac, er drückte dem Trainer kurz die Hand. Schon war er an ihm vorbei. Keiner von beiden, Ribéry nicht, Robben nicht, erweckte in dieser 63. Minute des Heimspiels des FC Bayern gegen den SC Freiburg den Eindruck, als ob Kovac mit diesem Wechsel gerade einen Geistesblitz gehabt haben könnte.

Ribéry nicht, weil er findet, dass jedes Fußballspiel gefälligst von der ersten Minute an mit ihm stattfinden soll. Robben nicht, weil er findet, dass jedes Fußballspiel gefälligst von der ersten Minute an mit ihm stattfinden soll, und zwar übrigens auch bis zur letzten Minute.

Ein Fußballspiel lebt von Geistesblitzen, von denen der Spieler, auch von denen des Trainers, der mit einer kleinen Maßnahme den gesamten Spielfluss neu ausrichtet. Auswechslungen zählten bisher nicht zu diesen Geistesblitzen, aber das hat sich am Samstagnachmittag geändert, und zwar exakt sieben Minuten nach dem Küsschen von Robben für Ribéry.

An der Seitenlinie stand Thomas Müller, im Gespräch mit Trainerbruder und Trainerassistent Robert, direkt hinter Cheftrainer Niko Kovac. Das Spiel des FC Bayern gegen Freiburg war bis zu dieser 71. Minute uninspiriert und leidenschaftslos, so hatte das nicht nur, aber offenbar auch Lisa Müller gesehen, die schräg rechts hinter der Einwechselbank auf der Tribüne saß.

Also fotografierte sie die Kovac-Brüder und ihren Ehemann, lud das Bild bei Instagram hoch und legte darüber einen zweizeiligen Text: "Mehr als 70 Min bis der Mal ne n Geistesblitz hat", in genau dieser Rechtschreibung, aber zusätzlich alles vorwurfsvoll in Versalien gehalten. Dazu setzte sie das Emoji einer brünetten Frau, die sich entsetzt die flache Hand gegen die Stirn klatscht. Dann veröffentlichte sie das Foto. Schon hatte der FC Bayern in ohnehin unruhige Zeiten die nächste Debatte.

Es ging nach diesem 1:1 (0:0) des FC Bayern gegen den SC Freiburg schon auch um das Führungstor von Serge Gnabry (80.), dessen Dribbling durchaus etwas von einem Geistesblitz hatte. Das Foto vom folgenden Jubel lud Lisa Müller ebenfalls auf Instagram hoch, versehen mit der Zeile: "Und 8 Min später". Es ging schon auch um den Ausgleich durch Lucas Höler (89.), der wenig von einem Geistesblitz hatte, da er aus einem wiederholten Muster entstanden war, nach einem Lauf von Christian Günter die linke Seite entlang. Vor allem aber ging es um jenes Foto mit der Emoji-Frau, die sich gegen die Stirn klatscht.

Ein - mutmaßlich geistesblitzig - veröffentlichtes Foto genügt Anfang November 2018 schon, um die allgemeine Anspannung beim FC Bayern zu verstärken. Der Ursprung des Fotos war dabei auch schon nebensächlich. Es war egal, ob Lisa Müller dem Trainer Kovac fehlende Geistesblitze vorgeworfen hat, weil ihr Mann zu Hause etwas in diese Richtung angedeutet hat.

Oder ob sie es ihm vorgeworfen hat, weil sie aufgrund ihrer Fußballexpertise und ihres guten Sitzplatzes selbst zu dem Schluss kam, dass der Partie Ideen fehlten. Es bleibt für den gerade einmal seit vier Monaten in München arbeitenden Kovac nun die Herausforderung, in naher Zukunft nachzuweisen, dass er sehr wohl Geistesblitze hat, auch schon vor der 71. Minute. Denn das Spiel gegen Freiburg konnte diesen Vorwurf nicht entkräften.