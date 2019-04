14. April 2019, 17:37 Uhr FC Bayern Alles eisern im Griff

Der FC Bayern gewinnt in der Bundesliga mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf und verteidigt damit die Tabellenführung.

Zwei Mal Coman, Gnabry und Goretzka treffen für die Münchner, Lukebakio per Elfmeter für Düsseldorf.

Bayern-Torwart Manuel Neuer wird verletzt ausgewechselt.

Von Philipp Selldorf, Düsseldorf

Am Samstagabend wurde kräftig angestoßen in Fortuna Düsseldorfs Teamhotel in Krefeld. Zum Essen ließen sich die Spieler, wie Friedhelm Funkel anderntags vor der Begegnung mit dem FC Bayern verriet, "ein Bierchen" servieren, wobei der Trainer klarstellen musste, dass die Feierstunde nicht der am Samstag bekanntgewordenen Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer galt. Schäfer, 43, seit drei Jahren im Amt, hat trotz anerkannter Verdienste um den sportlichen und wirtschaftlichen Aufschwung in Düsseldorf den Rückhalt des Aufsichtsrates verloren. Man strebe auf dem Weg der zügigen Trennung eine Veränderung in der Vereinsführung an, gab der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst mit kühlen Worten bekannt.

Im Wintertrainingslager im Januar hatte Schäfer Minuspunkte gesammelt, als er erklärte, die Zusammenarbeit mit Trainer Funkel beenden zu wollen, ein landesweiter Proteststurm bewegte ihn dazu, diesen Plan umgehend zurückzunehmen. Funkel zeigte sich aber nicht nachtragend, weshalb er jetzt seinen Spielern nicht aus Schadenfreude das Biertrinken gestattete, sondern weil die Fortuna durch Stuttgarts Niederlage gegen Leverkusen definitiv den Klassenerhalt geschafft hatte. Diese Nachricht war zwar nur eine Formalität, doch im Licht der Saison-Erwartungen an den bescheiden situierten Aufsteiger muss sie immer noch als mittlere Sensation gelten.

Entsprechend frohgemut radelten und fuhren die Leute am Sonntagnachmittag in der Frühlingssonne auf überfüllten Wegen der Arena am Rheinufer entgegen, ausverkauftes Haus seit Wochen, noch kurz vor dem Anpfiff lag der Schwarzmarktpreis für ein Tribünenticket beim doppelten Tarif. Sollten Fortuna-Freunde darauf hereingefallen sein, werden sie es bitter bereut haben, denn die Hoffnung, dass die Düsseldorfer in heiterer Unbeschwertheit den Bayern ein großes Spiel liefern könnten, erwies sich als unbegründet. Das lag zwar auch an den Fortunen, denen es nicht gelang, ihr zuletzt erfolgreiches Konterspiel zu entwickeln, vor allem aber an den Münchnern, die keine Zeit damit verloren, die Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Teams unter Beweis zu stellen. Folgerichtig übernahmen sie mit einem ungefährdeten 4:1 wieder die Tabellenführung.

Beim 1:0 verirrt sich ein Pass von Coman ins lange Eck des Fortuna-Tores

Von Anfang an hatten die Bayern mit eisernem Griff die Partie in Besitz genommen, dem zeitigen 1:0 (15. Minute) ließen sie pünktlich vor der Pause das 2:0 (41.) und pünktlich nach der Pause (55.) das 3:0 folgen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürften viele Dortmunder Borussen auf ein anderes Programm umgeschaltet haben, mit Schützenhilfe im Titelkampf mussten sie nicht mehr rechnen, und die Souveränität der Bayern war ebenfalls geeignet, die gute Laune zu verderben. Ein bisschen Abwechslung in der gepflegten Langeweile kam erst wieder auf, als der aus dem Hinspiel berüchtigte Dodi Lukebakyo - diesmal wegen Formschwäche nur eingewechselt - mit einem Handelfmeter das 1:3 erzielte (89.). Mats Hummels wurde per Videogericht nach Intervention aus Köln als Täter ausgemacht, mit wieder mal fragwürdiger Beweisführung. Bevor die Fortunen aber noch mal frech werden konnten, stellte Leon Goretzka in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.

Falls der Bundestrainer ebenfalls vor dem Fernseher gesessen haben sollte, dürfte ihn besonders der Bayern-Spieler mit der Nummer 25 auf dem Rücken beeindruckt haben. Dieser Spieler mit deutschem Pass tat sich unter anderem dadurch hervor, dass er in dem einen Moment mit einer formidablen Grätsche gegen Marcel Sobottka einen aussichtsreichen Fortuna-Konter unterband, im nächsten Moment einen 50-Meter-Präzisionspass auf Kingsley Coman schlug, und bald darauf dem Mittelstürmer Robert Lewandowski eine schöne Torvorlage servierte. Thomas Müller, Nummer 25, präsentierte sich in frühlingshafter Frische, aber das wird ihm im Hinblick auf die Nationalelf bekanntlich auch dann nichts nutzen, sollte Jogi Löw tatsächlich zugeschaut haben.

Für die Tore waren allerdings weder Müller noch der Torjäger Lewandowski zuständig, der mit Fortuna Düsseldorf ein Problem hat wie mit keiner anderen Bundesligamannschaft. Gegen jeden Erstligaverein hat er schon ein Tor erzielt, gegen die Fortuna noch nie, auch nicht in diesem vierten Versuch. Hervorgetan hat sich stattdessen diesmal der Linksaußen Coman, dem der erste und der zweite Treffer glückten. Beim 1:0 war ein wenig Glück dabei, als sich sein Pass auf Müller ins lange Eck verirrte, beim 2:0 vollendete er eine brillante Co-Produktion der Vorarbeiter Serge Gnabry und Joshua Kimmich. Gnabry verantwortete auch den dritten Treffer.

Die größte Beunruhigung für die Bayern verursachte an diesem Tag nicht der Gegner Fortuna Düsseldorf, sondern Torwart Manuel Neuer. Anfangs der zweiten Halbzeit signalisierte der Nationalkeeper den Betreuern ein Problem, nach kurzer Behandlung auf dem Rasen stand fest, dass er den Platz verlassen musste. Eine Diagnose gab es vorerst nicht, aber so wie Neuer vom Feld ging, schien es nicht ernsthaft dramatisch zu sein.