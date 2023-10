Die "Inter City Firm", eine besonders berüchtigte Hooligan-Gruppe im Gefolge des Ost-Londoner Klubs West Ham United, war einst dafür bekannt, dass sie bei den Opfern ihrer Taten Flugblätter mit einer Glückwunschadresse hinterließ. Aufschrift: "Congratulations, You have just met the ICF (West Ham United)." Ob die Empfänger der Botschaft Trost darin spürten, von den anerkannt versierten Leuten der ICF verprügelt worden zu sein, ist nicht überliefert. Ausgeschlossen ist es keineswegs, Engländer haben da ihre Eigenheiten.