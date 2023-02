Aufbauspieler Justus Hollatz ist einer der jungen Basketballer, an denen sich Deutschland künftig öfter erfreuen kann - vielleicht auch bei der WM in diesem Jahr.

Von Ralf Tögel

Die Rahmenbedingungen, so ehrlich muss man schon sein, waren nicht besonders sexy. Die deutschen Basketballer hatten das Ticket für die Weltmeisterschaft im Spätsommer längst gebucht, Schweden war mit einer B-Auswahl nach Frankfurt zum Qualifikationsspiel gereist und in der abschließenden Partie in Finnland ging es zwar um den Sieg in der Qualifikationsgruppe J, der aber hat keinerlei Bedeutung auf die WM-Auslosung Ende April. Es ging also: um nichts.

Entsprechend setzte sich der Kader von Bundestrainer Gordon Herbert zusammen: Aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA fand kein Nationalspieler den Weg nach Europa zum bedeutungslosen Abschluss der WM-Qualifikation, auch die beiden deutschen Euroleague-Vertreter Alba Berlin und der kürzlich gekürte Pokalsieger FC Bayern München stellten keinen ihrer geplagten Protagonisten zur Verfügung - in Absprache mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB).

Es ist das bekannte Los des deutschen Nationaltrainers: Der ist angesichts der Absenzen seiner besten Spieler aus Übersee und den Euroleague-Klubs zum ständigen Improvisieren gezwungen. So auch in den letzten Qualifikationsspielen gegen die beiden Rivalen aus dem Norden. Gleichwohl hat der DBB in dem knorrigen Kanadier Gordon Herbert offenbar die Idealbesetzung für diesen enervierenden Job gefunden. Denn der 64-Jährige lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Weder in der Zusammenarbeit mit den hoch gelobten und nicht immer einfachen NBA-Profis, was er mit der Bronzemedaille bei der Heim-EM vergangenen September bewiesen hat. Ebenso wenig auf dem Weg zu derlei Großturnieren, deren Qualifikation er aus besagten Gründen in der Regel mit Zweitbesetzungen sicherstellen muss.

Das junge deutsche Team hinterlässt einen guten Eindruck - bei der WM werden andere spielen

Wie in der mit 5003 Zuschauern ausverkauften Frankfurter Ballsporthalle beim 73:66 gegen Schweden und nun am Montag mit dem finalen 87:81-Sieg in Finnland. Auch die Metro Arena in Espoo war mit 7000 Zuschauern voll besetzt, was man durchaus als Indiz werten darf, dass der europäische Basketball durch die EM in Deutschland an Attraktivität gewonnen hat - zumal die Finnen ebenfalls vorzeitig für die WM qualifiziert waren.

Herbert nutzte die zwei Spiele, um Nachwuchskräfte zu testen. So ergab sich etwa die Konstellation, dass in Jason George, Jonas Richter und Nelson Weidemann drei Akteure der Niners Chemnitz die deutschen Farben auf dem Feld vertraten, was sich wohl in einem Großturnier eher nicht wiederholen wird. Auch benötigte der zusammengewürfelte Haufen, dessen gemeinsame Trainingseinheiten sich an einer Hand abzählen ließen, einige Anlaufzeit und fabrizierte allein in der ersten Halbzeit 15 Ballverluste. Gleichwohl steigerten sich all die Debütanten und jungen Spieler, hinterließen einen respektablen Eindruck und waren mit ihren Leistungen Beleg dafür, wie gut mittlerweile in der Basketball-Bundesliga gearbeitet wird.

Detailansicht öffnen Stiller Beobachter: Bundestrainer Gordon Herbert bringt so schnell nichts aus der Ruhe. (Foto: Antti Hämäläinen/dpa)

In Johannes Voigtmann und Justus Hollatz waren indes zwei Akteure des Bronze-Teams von Berlin die prägenden Protagonisten. Routinier Voigtmann nutzte den kräfteraubenden Trip, um sich nach einer bisher holprigen Saison bei seinem neuen Euroleague-Klub Mailand weiteres Selbstvertrauen zu holen, was dem 30-Jährigen als Topscorer mit 23 Punkten vortrefflich gelang. Hollatz überzeugte mit 14 Vorlagen, der 21-Jährige entwickelt sich beim spanischen Erstligisten Breogan zusehends zu einem umsichtigen Spielgestalter.

In dieser Konstellation, auch das muss man ehrlich festhalten, wird die deutsche Mannshaft bei den Welttitelkämpfen vom 25. August bis 10. September in Indonesien, Japan und auf den Philippinen sicher nicht auflaufen. Dort werden Dennis Schröder, die Wagner-Brüder, Maodo Lo oder Andreas Obst gefragt sein, denn alle NBA- und Euroleague-Akteure haben ihr Mitwirken bereits nach der Heim-EM signalisiert.