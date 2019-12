Málaga (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg haben nach fünf Siegen in Serie im Basketball-Eurocup deutlich verloren. Der Bundesligist kassierte am Dienstagabend beim spanischen Club Unicaja Málaga eine herbe 68:108 (37:48)-Niederlage, hatte sich aber wie der Gegner zuvor bereits für die zweite Gruppenphase qualifiziert. Mit fünf Erfolgen aus neun Partien stehen die Niedersachsen in der Gruppe D weiterhin auf Rang drei. Bei den ohne drei Leistungsträger angetretenen Niedersachsen war einzig Gerry Blakes mit 23 Punkten in Normalform. Im abschließenden Gruppenspiel treffen die Baskets am kommenden Mittwoch auf Budocnost Podgorica aus Montenegro.