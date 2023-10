Die Basketballer des FC Bayern München haben Fenerbahce Istanbul einen Kampf auf Augenhöhe geliefert, letztendlich setzte sich der Favorit aber mit 76:67 Punkten durch. Zwar war der Audi Dome erstmals in dieser Saison mit 6500 Zuschauern ausverkauft, die Münchner Profis liefen dennoch in einem gellenden Pfeifkonzert aufs Parkett: Die Halle war fast schon traditionell zu einem Drittel mit türkischen Fans besetzt. Und der Stimmung angemessen, lieferten sich beide Teams sofort einen temporeichen Schlagabtausch, zunächst mit leichten Vorteilen beim Gastgeber: Nach dem ersten Viertel führte der FCB 20:19. Das änderte sich, als Istanbuls Scottie Wilbekin ins Spiel kam. Der US-Guard mit türkischem Pass ist eine Art Schreckgespenst der Bayern, egal ob für Darüssafaka Istanbul, Maccabi Tel Aviv oder eben nun Fenerbahce, der Spielmacher agiert auf Münchner Parkett stets in Hochform - und war auch an diesem Abend mit 17 Punkten bester Werfer.