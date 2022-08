Von Jonas Beckenkamp

Als der Deutsche Basketballbund (DBB) am Mittwoch eine Mitteilung zu Nationalspieler Moritz Wagner verschickte, die es in sich hatte, musste man ein wenig suchen. Was genau der Grund für seinen Ausfall bei der anstehenden EM ist, stand gut versteckt in einem Statement des NBA-Profis von den Orlando Magic. "Dass jetzt der Knöchel nicht mitspielt, ist erstmal schwierig zu akzeptieren, aber gehört dazu", wird der 25-Jährige zitiert, er sei untröstlich, doch nun müsse er "den Jungs eben beim Spielen zuzuschauen und supporten".

Für den deutschen Basketball ist das eine verheerende Nachricht, denn Wagner war fest eingeplant. Als Energiebündel mit USA-Erfahrung, als langer Kerl mit ansteckendem Ehrgeiz und Korbgefahr, als vierte übriggebliebene NBA-Größe neben Dennis Schröder, Daniel Theis und seinem Bruder Franz. Sie hätten ihn gebraucht, doch jetzt stoppt ihn eine Knöchelverletzung mitten in der Vorbereitung. Ob er bereits lädiert ins Trainingscamp nach Köln angereist war oder erst dort umknickte, war zunächst nicht zu erfahren.

"Ich sag wie's ist. Der tut weh", erklärte der 2,11-Meter-Mann, seit Jahren habe er sich "auf dieses Turnier gefreut: In Deutschland zu spielen, in Köln und meiner Stadt Berlin, mit meinem Bruder, bei einer Heim-Europameisterschaft". Nun ist jener Bruder der einzige Wagner beim DBB in diesem Spätsommer. Immerhin, lässt sich sagen. Denn wer Franz Wagner, 20, im ersten Test des DBB bei seinem Länderspieldebüt in Belgien herumwirbeln sah, erlebte einen Basketballer mit viel Potenzial.

Basketballer Franz Wagner zeigt im Test gegen Belgien seine Fähigkeiten

Mit 23 Punkten und fünf Rebounds war Wagner Junior direkt der beste Deutsche beim umkämpften 87:83 (46:50) in Hasselt. Er unterstrich mit seinem Auftritt, dass er dem Team von Bundestrainer Gordon Herbert eine neue Dimension verleiht: Als großgewachsener Ballhandler, der mit der Kugel in der Hand im Dribbling oder durch geschickte Laufwege zum Korb immer gefährlich ist. Der nebenbei den Dreier im Repertoire hat und mit seiner Spielintelligenz die Auswahl belebt.

Detailansicht öffnen "Ich habe einfach versucht, der Mannschaft zu helfen": Franz Wagner war nervös bei seinem Länderspieldebüt - und überzeugte gegen Belgien. (Foto: Jill Delsaux/dpa)

"Er hat das richtig gut gemacht", beschrieb Herbert die Vorstellung Wagners, der bereits in seiner ersten NBA-Saison fast Rookie des Jahres geworden wäre. "Er hat gezeigt, welche Qualität in ihm steckt", sagte der Coach, der seinem Jüngsten direkt die zweitmeisten Minuten gewährte. Es war ja nicht ganz klar, wie Wagner nach seiner Zeit in den USA (am College und bei den Orlando Magic) mit dem europäischem Basketball zurecht kommen würde. Mehr Teambasketball, weniger Eins-gegen-Eins, andere Bälle, kürzere Spielzeit. Doch der Berliner zeigte gegen die Belgier, die eine kaum eingespielte deutsche Auswahl mächtig ärgerten, fast all sein Können.

"Ich habe einfach versucht, der Mannschaft zu helfen", sagte der 2,08-Meter große Flügelspieler: "Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen und deshalb war ich am Anfang auch ein bisschen nervös." Sein Bruder Moritz schaute derweil mit geschientem Fuß von der Tribüne zu. Seinen Ausfall müssen nun andere kompensieren. "Das ist ein harter Schlag für uns und vor allem für Moritz selbst", sagte Bundestrainer Herbert.

Vorstellbar ist, dass aus dem aktuellen 17er-Kader nun vor allem die Chancen des Bambergers Chris Sengfelder auf die EM gestiegen sind. Nicht nur, weil er gegen Belgien einen guten Eindruck machte, sondern auch, weil er als Spielertyp Moritz Wagner ähnelt. Am Freitag folgt nun noch ein Test in den Niederlanden, danach geht's zum Supercup nach Hamburg. "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, das ist klar", sagte Dennis Schröder, der gegen Belgien 21 Punkte beisteuerte. Aber zumindest einer der Wagners ist nah dran.