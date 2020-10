Von Javier Cáceres

Am Dienstag wartete Cristiano Ronaldo, 35, in Turin auf ein Testergebnis, das ihm ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten ermöglichen sollte. Mitte Oktober war Ronaldo am Rande eines Länderspiels positiv auf Corona getestet worden; nach seiner Rückkehr nach Italien hielt er sich daheim fit. Der alte Bekannte war Lionel Messi vom FC Barcelona, der Mann, mit dem er sich elf der letzten zwölf Weltfußballertrophäen geteilt hatte. Der Anlass des angestrebten Wiedersehens? Die Champions-League-Partie der Turiner Mannschaft Ronaldos gegen Messis FC Barcelona. Ronaldos Testergebnis sollte am Abend vorliegen, sagte Juventus-Coach Andrea Pirlo Dienstagmittag.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen von Messi und Ronaldo hatte sich im Mai 2018 bei einem "Clásico" zwischen Barça und Real Madrid zugetragen; Ronaldo spielte damals noch in der spanischen Hauptstadt. Die jüngste "Clásico"-Auflage fand am Samstag statt, Barça verlor gegen den Erzrivalen 1:3. Derlei sorgt normalerweise für tagelange Debatten, so auch diesmal, über Schiedsrichter beispielsweise. Seit Montagabend aber wurden sie überlagert von den Spekulationen über die Zukunft von Barças Präsident Josep Maria Bartomeu, 57. Denn er stand am Dienstag vor dem Aus.

Noch Abend zuvor hatte Bartomeu, seit 2014 im Amt, nach einer Präsidiumssitzung versichert, "zu keinem Zeitpunkt" an einen Rücktritt gedacht zu haben; sein Mandat läuft turnusgemäß 2021 aus. Doch schon die enorme Zahl an Fragen nach einer möglichen Demission, die in einer mehr als einstündigen Pressekonferenz gestellt wurden, waren ein Indiz für seine prekäre Lage. Am Dienstag überschlugen sich dann die Ereignisse. Mittags meldete der Radiosender Cadena SER, es sei allenfalls eine Frage von Tagen, bis Bartomeu nebst Präsidiumsteam gehe. Die Krise des Klubs war offenkundig unzähmbar geworden.

Nach der spektakulären Ankündigung Messis vom August, den Klub verlassen zu wollen, hatte die Opposition ein Misstrauensvotum gegen Bartomeu eingeleitet; die rund 16 000 Unterschriften, die nötig waren, um eine Urabstimmung unter den Mitgliedern zu erzwingen, übertrafen die Rebellen locker. Laut Statut müsste die Abstimmung kommendes Wochenende stattfinden. Sie war auch schon terminiert. Aber Bartomeu versuchte zuletzt, den Referendumstermin hinauszuzögern; er setzte sich damit dem Vorwurf aus, die Klubstatuten zu beugen.

Bartomeu erklärte, dass man wegen der Pandemie davon Abstand nehmen wolle, ausschließlich im Barça-Stadion Wahlurnen aufzustellen, wie bei Präsidentschaftswahlen üblich. Der Plan sei, an 21 Orten des ganzen spanischen Staatsgebiets Wahllokale einrichten; dafür brauche man einen Vorlauf von zwei Wochen.

Für Dienstagabend berief Bartomeu eine außerordentliche Präsidiumssitzung ein

Am Dienstag aber teilte Kataloniens Regionalregierung mit, dass "weder legale noch gesundheitliche Gründe" gegen eine Urwahl im Stadion sprächen, sofern strenge Hygieneprotokolle eingehalten werden. Eine sofortige Terminierung des Referendums wurde damit zwingend. Nur: Das hätte Bartomeu der Gefahr ausgesetzt, zum ersten Barça-Präsidenten der Geschichte zu werden, der von den Mitgliedern vom Hof gejagt wird. Da wäre ein Rücktritt eleganter. Er würde zwingend zu Neuwahlen binnen drei Monaten führe. Entsprechend verzichtete Bartomeu auf die Reise nach Turin und berief für Dienstagabend eine außerordentliche Präsidiumssitzung ein. Zumal es auch an anderer Front brannte.

Denn: Bartomeu hatte die Ablehnung eines Rücktritts auch damit begründet, dass dringende Entscheidungen anstünden, die nicht einem kommissarischen Präsidenten anvertraut werden könnten, der nach einer Demission bestellt werden müsste. Damit waren unter anderem die Verhandlungen mit den Barça-Bediensteten über krisenbedingte Gehaltskürzungen und Vertragsverlängerungen gemeint. Für Dienstag war ein Treffen der Vereinsführung mit den Spielern vorgesehen. Doch die Profis ließen es platzen.

Vor diesem Hintergrund muteten Bartomeus Äußerungen vom Montag fast an wie die sprichwörtlichen "berühmten letzten Worte". Obwohl es die ersten zum Fall Messi waren. Bartomeu hatte im Sommer Messis Fluchtpläne unter Verweis auf die Vertragslage vereitelt und Messi damit aufgebracht. Er habe damals bewusst "keine dialektische Auseinandersetzung" mit Messi geführt, weil der Teil "des neuen Projekts" sein sollte, sagte Bartomeu. "Man hat mich beschuldigt, seinen Abschied erzwingen zu wollen, um die Bilanz zu retten. Das war nicht der Fall", beteuerte der Chef des finanziell angeschlagenen Klubs. "Dass der beste Spieler der Welt hier bleibt, ist die beste Option, auch für Leo", fügte er hinzu. "Wir alle wollen, dass Leo seine Karriere im Camp Nou beendet." Ob er das tut? Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. Die Chancen dürften ohne Bartomeu nicht geringer sein als mit ihm.