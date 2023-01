Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Auf der Tennistour hat jeder Profi seine Geschichte. Magda Linette und und Aryna Sabalenka zum Beispiel zogen an diesem warmen Mittwoch in Melbourne ins Halbfinale ein. Für die Polin hat ihr 6:3, 7:5-Viertelfinalsieg gegen die Tschechin Karolina Pliskova indes eine ganz andere Bedeutung als für die Belarussin, die sich mit 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic durchsetzte. Linette ist im reifen Alter von 30 Jahren bereits glücklich über das, was sie auf der Habenseite hat. Sabalenka wähnt sich auf der Durchreise.

Linettes Vorstoß ist umso überraschender, weil ja eigentlich Iga Swiatek, die Weltranglisten-Erste, als Vertreterin Polens dort zu erwarten gewesen wäre. Die beiden kennen sich, klar, aber haben nicht viel miteinander zu tun, Linette trainiert in den USA. Auf der Tour ist sie beliebt, sie zählt zum Players Council, dem Spielerrat, viele ihrer Kolleginnen gratulierten ihr via Twitter. Warum Linette Sympathien genießt, wurde auch bei ihren Pressekonferenzen deutlich, sie redet ungekünstelt über sich. So gestand sie, dass ihr ihr "emotionales Management" zu oft im Weg stand. Sie habe "Niederlagen persönlich genommen". In Melbourne mache sie das besser. Tatsächlich spulte sie relativ sachlich ihre solides Spiel ab.

Detailansicht öffnen In der Balance: Aryna Sabalenka kontrollierte im Viertelfinale gegen die Kroatin Donna Vekic ihr Kraft und ihr Temperament. (Foto: Ng Han Guan/AP)

Sabalenka bestreitet ihr viertes Halbfinale, sowohl in Wimbledon (2021) als auch bei den US Open (2021, 2022) verpasste die Fünfte der Weltrangliste das Endspiel. Sie sei da stets innerlich zu unruhig gewesen, sagte sie. Sabalenka ist eben eine temperamentvolle Person, sie haut derart auf die Bälle, dass diese Schmerzensgeld verlangen müssten. Das Problem nur: Zu oft hatte sie dies zu ungestüm getan, insbesondere mit ihrem Aufschlag traf sie alles, nur nicht das Aufschlagfeld. 2022 verbuchte sie in 55 Matches 428 Doppelfehler. In Melbourne gab sie zu, zu stur gewesen zu sein, um ihre Bewegung zu justieren, am Ende der Saison aber habe sie "mit einem Biomechaniktypen" zusammengearbeitet, der half. Restlos stabil ist ihr Service nicht, aber in der ersten Runde unterlief ihr kein einziger, fast eine Sensation. Für sie wäre es jetzt gut, "auf dem Platz fast ein wenig langweilig zu werden", sagte Sabalenka. Der Satz hätte von Linette stammen können, nur mit einem anderen Bezug.