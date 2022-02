Transfers im Fußball:Aubameyang-Wechsel zu Barça offenbar perfekt

Aubameyang wechselt nach Barcelona

Der ehemalige BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom FC Arsenal zum FC Barcelona. Eine offizielle Mitteilung des Transfers stand auch nach Schließung des spanischen Transferfensters noch aus, doch mehrere Medien berichteten in der Nacht zum Dienstag von einer Einigung des Angreifers mit den Katalanen und glücklichen Gesichtern der Beteiligten. Die Nachrichtenagentur AP beschrieb, wie Barça-Präsident Joan Laporta beim Verlassen der Geschäftsstelle einen Daumen hoch zeigte und die Faust in die Luft reckte.

Aubameyang soll nur kurz darauf beim Verlassen des Geländes ebenfalls einen Daumen hoch gezeigt haben. Laut Medienberichten soll Aubameyang ablösefrei nach Barcelona wechseln können, sein Vertrag in London soll zuvor aufgelöst worden sein. Der Wechsel musste aus diesem Grund wohl auch nicht bis Mitternacht in Spanien offiziell gemacht werden. Der 32 Jahre alte Aubameyang spielte von Sommer 2013 bis Anfang 2018 in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund und ging dann in die Premier League zu Arsenal. Der bestbezahlte Profi hatte bei den Gunners zuletzt seine Position als Kapitän verloren. Bei den finanziell schwer unter Druck stehenden Katalanen soll der Nationalspieler Gabuns laut Medienberichten nun deutlich weniger verdienen.

Max Meyer heuert in Midtjylland an

Der frühere DFB-Nationalspieler Max Meyer verlässt den türkischen Fußballclub Fenerbahce Istanbul und heuert auf Leihbasis beim dänischen Spitzenverein FC Midtjylland an. Wie die Dänen am Montagabend mitteilten, wird der frühere Bundesliga-Profi in den Diensten von Schalke 04 und des 1. FC Köln bis zum Saisonende - mit einer Kaufoption - ausgeliehen. Meyer galt einst als großes Talent beim FC Schalke 04, nach seinem Wechsel zu Crystal Palace im Sommer 2018 schaffte er in England aber nicht den Durchbruch. Über die Stationen Köln und Istanbul kam er nun nach Dänemark.

Gaudino spielt künftig in Österreich

Die Odyssee von Bayern Münchens früherer Mittelfeldhoffnung Gianluca Gaudino im Profi-Fußball geht weiter. Zweitligist SV Sandhausen verlieh den Sohn von Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino am Montag bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten SCR Altach, wo der 25-Jährige sich mehr Gelegenheiten für Spielpraxis erhofft als bei den Kraichgauern. In Münchens Meister-Jahren 2015 und 2016 hatte Gaudino ständig oder zumindest teilweise zum Profi-Kader der Bayern gehört. Insgesamt bestritt der ehemalige Junioren-Nationalspieler acht Bundesliga-Einsätze für den Rekordmeister.

In Sandhausen absolvierte Gaudino seit seiner Verpflichtung von den Young Boys Bern im vergangenen Sommer auch aufgrund von Verletzungen und zuletzt auch einer Corona-Infektion lediglich sechs Begegnungen. Als Verstärkungen für den Kampf um dem Klassenerhalt hingegen holte der SVS am letzten Tag der Transferperiode die Offensivspieler Erich Berko, Maurice Deville und Alou Kuol sowie Mittelfeldspieler Tom Trybull an den Hardtwald. Berko kommt von Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 und kennt dadurch das Unterhaus ebenso wie Trybull durch sein bisheriges Engagement beim SVS-Abstiegsrivalen Hannover 96, während Deville zuletzt beim Drittliga-Spitzenteam 1. FC Saarbrücken unter Vertrag stand.

Bayern bindet Talent Wanner

Der FC Bayern München plant langfristig mit seinem Mittelfeld-Talent Paul Wanner. Wie der Rekordmeister am Montag mitteilte, hat der 16-Jährige seinen Vertrag verlängert. Details nannte der FC Bayern aber nicht. Aufgrund coronabedingter Personalprobleme hatte Wanner Anfang des Jahres beim 1:2 zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt bei den Münchnern gefeiert.

Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie der Münchner. Wanner war 2018 aus Ravensburg nach München gewechselt. Er hat von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften des FC Bayern durchlaufen. Wanner hat mittlerweile drei Kurzzeiteinsätze in der Bundesliga bestritten, für die U19 absolvierte er acht Spiele in dieser Saison.

Union holt einen Zweitligatorjäger

Union Berlin hat schnell einen Ersatz für Max Kruse gefunden. Der Paderborner Sven Michel hat einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben, wie Union am Montag mitteilte. "Sven ist mit seiner Torgefahr und Kreativität eine echte Verstärkung, wir hatten ihn daher auch schon seit längerem im Auge", sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert. Am Tag zuvor hatte Kruse, der im Sommer 2020 an die Alte Försterei gewechselt war, seinen Abschied verkündet. Über Ablösemodalitäten und Laufzeit des Vertrags machte Union keine Angaben. Auf der Internetseite des Zweitligisten wird der Zeitraum bis zum Sommer 2024 genannt. Der 31 Jahre alte Michel lief in den letzten fünfeinhalb Jahren für die Ostwestfalen auf. In dieser Spielzeit steuerte der Angreifer in 19 Ligaspielen 14 Tore und sieben Assists für den Tabellenneunten bei.