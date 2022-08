Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, 31, muss den Kampf gegen den Krebs erneut aufnehmen. Das gab die EM-Zweite vom FC Chelsea am Dienstag bei Instagram bekannt. "Unglücklicherweise ist nach vier krebsfreien Jahren ein Wiederauftreten in meiner Schilddrüse entdeckt worden", schrieb Berger.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Mittag in der Mitteilung zur Nominierung für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele noch "private Gründe" für Bergers Fehlen genannt. "Ich arbeite eng mit dem Vereinsarzt und einem Spezialisten in London zusammen", schrieb Berger, "meine Behandlung wird in dieser Woche beginnen." Sie sei "zuversichtlich", dass diese so gut anschlagen werde wie beim ersten Mal: "Als Sportlerin musst du jeden Tag kämpfen, und das werde ich tun." Sie werde ihren Kampf öffentlich führen, um anderen Betroffenen eine Inspiration zu sein.

2017 war bei Ann-Katrin Berger eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden. Damals spielte sie für Birmingham City. Zwei Wochen später wurde sie sechseinhalb Stunden lang operiert. Es schloss sich eine Radio-Jod-Therapie an.

In den vergangen beiden Spielzeiten gewann Berger mit dem FC Chelsea die englische Meisterschaft. Im Jahr 2020 debütierte sie im Nationaltrikot und belegte vor wenigen Wochen als Ersatztorhüterin des DFB-Teams Platz zwei bei der Europameisterschaft hinter Gastgeber England.