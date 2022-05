Von Thomas Hürner, Hamburg

Beinahe hätte Tim Walter es geschafft. Beinahe wäre er bei seinem Standardprogramm geblieben, von Anfang bis Ende, mit all seinen längst bekannten Hits. Seine "Jungs", sagte der Trainer des Hamburger SV, hätten beim 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 "alles reingeworfen", sie seien in jeder Sekunde "mutig" und "widerstandsfähig" gewesen. Und, na klar, die "Entwicklung" des jungen Teams sei am Samstag mal wieder in genau die richtige Richtung gegangen, so, wie sich im Übrigen auch die Saison in die richtige Richtung entwickle. Walter sagte also jene typischen Walter-Sätze, die bestimmt als Wandtattoo in seinem Schlafzimmer kleben.

Doch kurz vor Ende der Pressekonferenz unterlief ihm ein Missgeschick, ein kleines zumindest. Die Reporter wollten ja einfach keine Ruhe geben. Ja, räumte Walter ein, "das nächste Spiel wollen wir auch gewinnen. Und damit den nächsten Schritt in die andere Liga machen". Es war die verklausulierte Variante von: Ja, der Aufstieg ist schon irgendwie ein Thema für uns. Aber so richtig zugeben können wir das jetzt auch nicht mehr.

HSV-Coach Tim Walter macht vieles anders als seine Vorgänger

Schon die gesamte Saison steht das Wort "Aufstieg" auf dem vereinsinternen Index, denn mehr als "Ambitionen" wollen sie sich in der Hansestadt keinesfalls nachsagen lassen. Das ist eine etwas eigentümliche Kommunikationsstrategie, an der sich alle im Klub beteiligen, von den Spielern, über den Pressesprecher, bis zum Sportvorstand Jonas Boldt. Es lässt sich aber nicht leugnen: Wenn am Ende dieser Saison der erste Aufstieg der HSV-Geschichte steht, dann haben diese Leute alles richtig gemacht.

Detailansicht öffnen Tat seinem Ex-Klub Hamburg einen großen Gefallen: Düsseldorfs Coach Daniel Thioune. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Etliche Fäden sind am Wochenende zusammengelaufen und haben einen riesengroßen Zweitliga-Wollknäuel ergeben, aus dem der HSV als einer der Gewinner des Spieltags hervorging. Los ging es am Freitagabend, als ausgerechnet Daniel Thioune, der in der Vorsaison als HSV-Coach am Projekt Aufstieg gescheitert war, mit seinem neuen Team Fortuna Düsseldorf gegen den Mitkonkurrenten Darmstadt 98 gewann. Dank dieser gütigen Vorarbeit war für die Hamburger auf einmal wieder der Sprung auf den Relegationsplatz drei möglich, der von vielen bereits abgeschrieben worden war. Und der HSV sprang drauf, weil er genau das zeigte, was der Trainer Walter in Dauerschleife herunterbetet: Engagement, Mut, Widerstandsfähigkeit, und ja - auch eine sportliche Entwicklung ist zu erkennen.

"Das war ein großes Fußballfest", sagte Walter über die Atmosphäre im Hamburger Volkspark

Das ist der Unterschied zum Wirken seines Vorgängers. Auch der Trainer Thioune fiel seinerzeit mit großem Sachverstand auf, er genießt in der Hansestadt auch weiterhin hohe Beliebtheitswerte. Doch ihm passierte, wie übrigens allen seinen Zweitliga-Vorgängern, im Endspurt genau das, was einem HSV-Coach niemals passieren darf: Thioune wurde selbst nervös, als seine Mannschaft eine miese Phase hatte. In Hamburg wird so eine miese Phase schnell zum Dauerzustand.

Insofern ist es gut für den HSV, dass es dem Trainer Walter piepegal ist, was andere von ihm halten. Er machte auch nach Niederlagen weiter sein Ding, er redete das Team stark, er forderte und förderte seine Spieler. Und dieser Optimus, so scheint es, überträgt sich nun auf die anspruchsvolle Anhängerschaft. Schon den gesamten Samstagvormittag war in der Hansestadt eine besondere Atmosphäre zu spüren gewesen, mit dem Anpfiff türmte sie sich bis unters Stadiondach - und heraus kam "ein großes Fußballfest", wie Walter sagte.

Die Mannschaft hielt dem Druck im Spiel gegen Hannover stand - anders als in den Vorjahren

Das ließ sich nicht bestreiten, zumindest was die Kulisse im bis zum Rand gefüllten Volkspark anbelangt. Beachtlich ist überdies die Verfassung des HSV-Stürmers Robert Glatzel, der am Samstag mit zwei Treffern die frühe Führung schoss (13./20. Minute), es waren seine Saisontore Nummer 20 und 21. Und mindestens erstaunlich war, dass die Hamburger nach dem prompten Anschlusstreffer der Gästeelf nicht die seit Jahren institutionalisierte Flatterhaftigkeit befiel. Im Gegenteil, die Mannschaft hielt Stand, dem Druck, den Erwartungen, den Angriffen der überraschend spielfreudigen Hannoveraner.

"Unbeschreiblich schön" sei diese Rückkehr in den Aufstiegskampf gewesen, sagte Glatzel. Noch viel schöner wird es aus HSV-Sicht, wenn am letzten Spieltag bei Hansa Rostock ein Sieg rausspringt. Denn dieser Sieg würde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses im Vergleich zur Konkurrenz die Teilnahme an der Relegation sichern. Sogar der direkte Aufstieg ist rechnerisch noch möglich.

Es gibt jetzt nur ein Problem: Das Aufstiegsgespenst ist da. Und diese Tatsache kann in Hamburg nicht länger verheimlicht werden.