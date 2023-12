Was diese paar Zentimeter alles hätten in Gang setzen können? Weil im Fußball bekanntlich keine Konjunktive existieren, wird man das nie erfahren, aber interessant wäre dieses alternative Szenario schon gewesen: In der 57. Minute war der Angreifer Daichi Hayashi allein aufs gegnerische Tor zu gesaust, sein Außenristlupfer über den gegnerischen Torwart sah wirklich schick aus - nur fehlten halt diese paar Zentimeter, die die Nürnberger Führung gegen den Hamburger SV verhinderten. Stattdessen touchierte der Ball die Latte und wurde dann - wieder fehlten nur Zentimeter - vom HSV-Abwehrmann William Mikelbrencis an den Pfosten und nur knapp nicht ins eigene Tor geklärt. So verlor der Club am Samstag 0:2 und brachte sich um eine geruhsame Weihnachtspause, weil der Anschluss an die Aufstiegsplätze fürs Erste verloren ging und die Abstiegsplätze in zumindest ernst zu nehmender Reichweite bleiben. Nürnberg könnte seinem Zweitliga-Konkurrenten aus dem Norden überdies eine Art Weiter-so-Argumentation ermöglicht haben, weshalb der in Hamburg stark in der Kritik stehende Coach Tim Walter durch diesen Sieg womöglich seinen Job behalten darf. Die Folgeeffekte hätten auch ganz anders aussehen können.