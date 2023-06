Swiatek - Muchova 6:2, 3:2 Anders als im vierten Spiel des ersten Satzes ergreift Muchova diese Chance und tut das in Eigeninitiative. Ihre Vorhand zischt wunderbar die Linie runter und trifft diese. Die Tschechin holt ihr erstes Break und verkürzt auf 2:3.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:1 Dennoch sieht sich Swiatek wenig später einem zweiten Breakball in diesem Match gegenüber, weil ihr eine Rückhand seitlich weggeht.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:1 Swiatek reagiert vollkommen unbeeindruckt, nimmt die Bälle extrem früh, punktet mit der Vorhand. Und es folgt gleich noch ein Vorhand-Winner.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:1 Bäumt sich Muchova jetzt vielleicht noch einmal auf? Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. Und Swiatek unterläuft der erst siebte unerzwungene Fehler. Kurz darauf verzieht die Titelverteidigerin noch eine Rückhand longline. 0:30!

Swiatek - Muchova 6:2, 3:1 Danach geht Muchova mit Serve and Volley zu Werke, setzt jetzt die Rückhandflugball präzise auf die Linie. Den Aus-Ruf des Linienrichters überstimmt die Stuhlschiedsrichterin. Das ist das Spiel zum 1:3.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:0 Eine cross gespielte Rückhand landet genau hinten im Eck auf der Linie. Swiatek schaut nur staunend hinterher. Das beschert Muchova den Spielball.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:0 Also muss die ungesetzte Tschechin auch selbst etwas inszenieren. Das gelingt jetzt übe reinen guten Ersten Aufschlag. Der Vorhand-Winner folgt.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:0 Muchova sucht den Weg ans Netz - auch das klappt nicht mehr. Allmählich gehen ihr die Ideen aus. Da nimmt sie den Returnfehler bei der Rückhand von Swiatek gern an. Doch solche gibt es eben nur sehr selten.

Swiatek - Muchova 6:2, 3:0 Doch der nächste Rückhandfehler ist nicht weit. Das bedeutet zwei Spielbälle für Swiatek. Und die fackelt nicht lange. Die Polin dominiert den Ballwechsel, den Muchova wie so häufig mit einem Fehler beendet. Bei der Rückhand entfaltet die Schwerkraft zu spät ihre Wirkung. Swiatek enteilt auf 3:0.

Swiatek - Muchova 6:2, 2:0 Dann zahlt sich das Risiko beim zweiten Aufschlag der Gegnerin aus. Muchova geht früh zum Return, die Vorhand sitzt. Die 26-Jährige braucht mehr davon.

Swiatek - Muchova 6:2, 2:0 Swiatek punktet mit der Vorhand. Auf der Gegenseite versucht Muchova einiges, doch aktuell funktioniert kaum etwas. Nicht einmal die Stopps schaffen es übers Netz.

Swiatek - Muchova 6:2, 2:0 In der Tat verzieht Muchova ohne Not eine Vorhand und gibt ihr Service recht sang- und klanglos ab. Swiatek führt 2:0, ist das bereits eine Vorentscheidung?

Swiatek - Muchova 6:2, 1:0 Dann geht Muchova mit dem Smash gegen die Sonne zu Werke. Und prompt geht der weg, was zu zwei Breakbällen führt. Sollte die Tschechin auch in diesem Satz gleich ihr erstes Aufschlagspiel verlieren?

Swiatek - Muchova 6:2, 1:0 Swiatek bringt immer wieder eine gute Länge in ihre Schläge. Gerade segelt wieder ein Return fast an die Grundlinie heran. Sofort bekommt Muchova Druck und fabriziert den Fehler.

Swiatek - Muchova 6:2, 1:0 Jetzt nutzt Swiatek ihren ersten Spielball, provoziert das mit druckvollem Spiel. Muchova wird mit der Vorhand zu lang. Entsprechend legt die Polin wieder vor.

Swiatek - Muchova 6:2, 0:0 Die Rückhand zappelt im Netz - Muchova kommt inzwischen auf 16 Fehler ohne Not. Dazu kommen 16 erzwu8ngene Fehler. Das ist zu viel - vor allem wenn die gehäuft auftreten. Das wiegen auch elf Winner nicht auf.

Swiatek - Muchova 6:2, 0:0 Danach gibt es den längsten Ballwechsel - mit 19 Schlägen. Am Ende scheint Muchova der Saft auszugehen. Am Ende trifft sie die Vorhand unsauber. Der Ball geht deutlich weg.

Swiatek - Muchova 6:2, 0:0 Muchova wehrt sich in dieser Phase, spielt unter Druck einen Return und sieht sich der angreifenden Kontrahentin gegenüber. Jetzt packt die Tschechin den Vorhandpassierball aus. 15:30!

2. Satz Auch den zweiten Durchgang eröffnet Swiatek servierenderweise. Es entwickelt sich ein Ballwechsel. Muchova greift gut vorbereitet an, muss dann tief zum Rückhandvolley runter und spielt den kurz cross. Und den bringt die Widersacherin nicht zurück.

Zwischenfazit Von Beginn an war Iga Swiatek voll auf dem Höhe, zeigte keinerlei Anlaufschwierigkeiten oder Nervosität. Mit zunächst fehlerfreiem Spiel holte sich die Titelverteidigerin ein frühes Break. Zwar wusste sich Karolina Muchova im weiteren Verlauf zu steigern, womit auch Swiatek mehr zu tun bekam. Insgesamt blieb die Weltranglistenerste die bessere Spielerin.

Swiatek - Muchova 6:2 Mutig geht Muchova dagegen vor, marschiert nach vorn, kann den Punkt aber nicht machen, wird zurückgedrängt. Dann befindet sich die Tschechin mitten im Feld auf verlorenem Posten und erwischt die Vorhand von Swiatek nicht. Zu Null holt sich die Polin das Break und den Satz.

Swiatek - Muchova 5:2 Der nächste Stopp gelingt auch nicht ideal, da kommt Swiatek hin und macht so letztlich den Punkt. 0:30! Und als dann eine Rückhand zu lang gerät sieht sich Muchova drei Breakbällen gegenüber. Und die sind zugleich Satzbälle.

Swiatek - Muchova 5:2 Folglich muss Muchova jetzt schon gegen den Satzverlust servieren. Mit der Rückhand trifft die 26-Jährige die Filzkugel nicht sauber, die es prompt nicht übers Netz schafft.

Swiatek - Muchova 5:2 Als eine Vorhand von Muchova einen Hauch zu spät aufsetzt, nutzt Swiatek ihren dritten Spielball, um das Ergebnis auf 5:2 auszubauen.

Swiatek - Muchova 4:2 Nun unterlaufen Muchova wieder recht viele Fehler, Swiatek bekommt schnell drei Spielbälle. Dann geht die Tschechin risikoreich und sehr früh in den Return und punktet direkt mit der Rückhand.

Swiatek - Muchova 4:2 Nun baut Muchova einen Ballwechsel großartig auf und spielt die Weltranglistenerste mal richtig her. Der cross gesetzte Rückhandpassierball zum Abschluss passt und bringt ihr den Spielgewinn zum 2:4.

Swiatek - Muchova 4:1 Danach glänzt Muchova mit einem beinahe ansatzlosen Vorhandstopp - kurz cross gespielt. So sehr sich Swiatek bemüht, das Ding bekommt sie nicht mehr.

Swiatek - Muchova 4:1 Es deutet sich gleich ein zweites enges Spiel in Folge an. Auch Muchova kann nun einen Spielball nicht nutzen. Anschließend trägt Swiatek einen hervorragenden Ballwechsel mit Netzangriff vor und arbeitet auch beim Vorhandvolley sauber

Swiatek - Muchova 4:1 Muchova verschlägt einen Rückhand-Slice und bietet damit eine Breakchance an. Diese macht die 26-Jährige im Anschluss überzeugend zunichte. Die Rückhand longline sitzt.

Swiatek - Muchova 4:1 Muchova zündet ihr zweites Ass. Der erste Aufschlag kommt in 86 Prozent der Fälle - eine starke Quote. Doch diese kann kurz darauf ihren ersten Doppelfehler nicht verhindern.

Swiatek - Muchova 4:1 Erst ihren vierten Spielball kann Swiatek nutzen. Jetzt wird das Spiel wieder druckvoll und präzise genug aufgebaut, was zu einem Vorhandfehler von Muchova führt. Damit stellt die Titelverteidigerin auf 4:1.

Swiatek - Muchova 3:1 Ohne Frage hält Muchova jetzt viel besser dagegen. Vor allem auf dem Weg ans Netz punktet die Tschechin recht zuverlässig. So bekommt Swiatek ihr Aufschlagspiel einfach nicht zu.

Swiatek - Muchova 3:1 Doch Muchova lässt nicht locker, ist jetzt wieder am Netz mit dem Rückhandflugball erfolgreich und wehrt auch den zweiten Spielball der Polin ab.

Swiatek - Muchova 3:1 Im Vorwärtsgang sucht Muchova ihre Chance, muss tief zum Rückhandvolley runter und vermag diesen nicht kontrolliert zu spielen. So ist die Breakchance dahin.

Swiatek - Muchova 3:1 Plötzlich häufen sich die Fehler bei der Polin. Eine Vorhand landet knapp seitlich neben der Linie. Und schon sieht sich Swiatek erstmals einem Breakball gegenüber.

Swiatek - Muchova 3:1 Swiatek verzieht eine Rückhand longline knapp, kann damit ihren Spielball nicht nutzen. Somit geht es hier erstmals über Einstand.

Swiatek - Muchova 3:1 Im mit 13 Schlägen längsten Ballwechsel des Matches bleibt Swiatek bis zum Ende konzentriert und entschlossen. Und jetzt sitzt auch der Drive-Volley - diesmal mit der Vorhand.

Swiatek - Muchova 3:1 Mit einem Netzangriff bringt Muchova die Kontrahentin mal in Schwierigkeiten. Die verzieht prompt die Vorhand. Danach leistet sich Swiatek ihren ersten Fehler ohne Not. Der Drive-Volley mit der Rückhand gerät einen hauch zu lang. 0:30!

Swiatek - Muchova 3:1 Jetzt weiß Muchova mit ihrem Spielwitz zu gefallen, setzt den Stopp, lockt die Konkurrentin nach vorn und platziert anschließend den Lob gut genug. Ein guter erster Aufschlag und ein Returnfehler von Swiatek folgen. Damit holt die Tschechin ihr erstes Spiel und verkürzt auf 1:3.

Swiatek - Muchova 3:0 Dann bekommt Swiatek ihren zweiten erzwungenen Fehler angelastet, geschehen beim Return. Wenig später gelingt Muchova das erste Ass in diesem Match. 30 beide!

Swiatek - Muchova 3:0 Swiatek bestimmt die Ballwechsel, muss dabei gar nicht das letzte Risiko suchen. Die Polin lässt ihre Widersacherin einfach nur laufen und irgendwann bringt die den Ball nicht zurück.

Swiatek - Muchova 3:0 Und in der Form macht Swiatek weiter, wandelt in knapp zwei Minuten zu Null durch ihr Aufschlagspiel, muss aktuell nur auf die Patzer der Gegnerin warten, die natürlich immer wieder auch durch ihr Tempo forciert werden.

Swiatek - Muchova 2:0 Muchova spielt zu fehlerbehaftet, wird dazu natürlich mitunter auch gezwungen. Dagegen patzt die Weltranglistenerste praktisch gar nicht, leichte und erzwungene Fehler zusammengenommen kommen wir auf einen.

Swiatek - Muchova 2:0 Swiatek greift gleich zu, profitiert davon, dass eine Vorhand der Widersacherin einen Hauch zu spät Bodenkontakt erlangt. Das ist das frühe Break!

Swiatek - Muchova 1:0 Im weiteren Verlauf helfen der Tschechin die ersten Aufschläge nicht weiter. Swiatek returniert jetzt stark. Muchova verzieht die Vorhand und sieht sich zwei Breakbällen gegenüber.

Swiatek - Muchova 1:0 Muchova kann sich zunächst auf den Ersten verlassen, da ist kein kontrollierter Return möglich. Im Anschluss entwickelt sich wieder ein Ballwechsel. Swiatek macht Druck, tritt ins Feld und vollstreckt mit der Vorhand.

Swiatek - Muchova 1:0 Abermals muss Swiatek über den Zweiten gehen. Muchova attackiert diesen mit Risiko, probiert den Rückhandreturn longline. Dieser landet im AUs, womit die Polin ihren dritten Spielball zum 1:0 nutzt.

Swiatek - Muchova 0:0 Muchova spielt eine starke Vorhand inside-in. Das zwingt Swiatek zu einem kurzen Ball. Die Tschechin rückt nach und legt ihre Vorhand mit Übersicht ab.

Swiatek - Muchova 0:0 Inzwischen muss die Polin permanent über den zweiten gehen und erkennt dann zudem einem Rückhandstopp der Gegnerin zu spät. Das bedeutet den ersten Punkt für die Außenseiterin.

Swiatek - Muchova 0:0 Dann ist die zeit für den ersten Winner gekommen. Swiatek setzt ihre Vorhand präzise und verschafft sich drei Spielbälle.

Swiatek - Muchova 0:0 Schon die nächste Rally ist elf Schläge lang, das Ergebnis aber ist ähnlich, die Tschechin wird zu lang - diesmal mit der Rückhand.

1. Satz In diesem Moment eröffnet Swiatek das French-Open-Finale der Frauen. Der erste Aufschlag kommt auf Anhieb, ein sonderlich langer Ballwechsel entwickelt sich allerdings nicht, weil Muchova eine Vorhand ohne Not verzieht.

Head 2 Head Zum zweiten Mal stehen sich die beiden Spielerinnen in einem offiziellen Match gegenüber. Das bisher einzige Aufeinandertreffen gab es 2019 in Prag. Beim Sandplatzturnier in der tschechischen Hauptstadt siegte Muchova in der ersten Runde in drei Sätzen und stürmte im weiteren Verlauf bis in Finale, welches sie gegen Jill Teichmann verlor.

Die Top 10 winken In der laufenden Saison standen für Muchova bisher drei Viertelfinals zu Buche – in Auckland, Dubai und Indian Wells Diese Bilanz liest sich nicht so üppig. Doch ihre starken Auftritte hier beim Grand-Slam-Turnier in Paris reichen, um sich in der Weltrangliste in bis dato unerreichte Sphären zu heben. Im Liveranking ist die Tschechin bereits Sechzehnte. Und sollte die bisherige Nummer 43 das Finale heute gewinnen, ginge es tatsächlich in die Top 10.

Einmarsch und Münzwurf In diesem Moment betreten unsere Protagonistinnen den Court Philippe-Chatrier. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit Stuhlschiedsrichterin Eva Asderaki Moore zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten von Swiatek, die sich für Aufschlag entscheidet.

Drittes Endspiel für Muchova Muchova bestreitet erst ihr drittes Endspiel auf der Damen-Tour, hatte zuvor lediglich im Jahr 2019 zweimal um Titel gespielt. Lediglich beim 250er in Seoul war ihr ein Erfolg beschieden. In Wimbledon spielte die Tschechin 2019 und 2021 das Viertelfinale. Ihr bestes Major-Ergebnis stammt von den Australian Open 2021, dort trumpfte sie als Halbfinalistin auf. Wenige Monate später kletterte sie bis auf Platz 19 der Weltrangliste. Höher hinaus ging es nie.

Muchova in Roland Garros Auch Muchova steht bei den French Open zum fünften Mal seit 2019 im Halbfeld. Als Swiatek 2018 bei den Juniorinnen siegte, scheiterte die Tschechin in der ersten Qualifikationsrunde. Auch in den Jahren darauf riss die Rechtshänderin keine Bäume aus. Spätestens in der dritten Runde war Feierabend. Und nun veranstaltete die ungesetzte 26-Jährige diesen Durchmarsch bis in ihr erstes Grand-Slam-Finale. Dabei mussten ihr die an 8 gesetzte Griechin Maria Sakkari, die Argentiniern Nadia Podorska (drei Sätze), die an 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu sowie die Russinnen Elina Avanesyan und Anastasia Pavlyuchenkova weichen. Ein Meisterstück gelang ihr im Semifinale, da lag sie im dritten Satz 2:5 hinten und bog das Match gegen die an 2 gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka doch noch um und half dabei zugleich ihrer heutigen Gegnerin, die Nummer 1 zu bleiben.

Der Weg von Swiatek In den zurückliegenden zwei Wochen spazierte Swiatek bei ihrer fünften Teilnahme in Roland Garros geradezu durchs Turnier, gab keinen einzigen Satz ab. Am stärksten zu kämpfen hatte die 22-Jährige zuletzt in der Vorschlussrunde gegen die an 14 gesetzte Beatriz Haddad Maia. Dieses Match dauert mehr als zwei Stunden und endete 6:2, 7:6. Zuvor schaltete sie mühelos die für Spanien startende Cristina Busca, die US-Amerikanerin Claire Liu, die Chinesin Xinyu Wang, die Ukrainerin Lesia Tsurenko und die an 6 gesetzte Coco Gauff aus.

Swiatek 2023 In dieser Saison hat Swiatek schon wieder vier Finals gespielt und die Turniere in Doha und Stuttgart für sich entschieden. In der Summe kommt sie auf 17 Endspiele, von denen sie 13 siegreich gestaltete. Neben den French Open hat die Polin 2022 auch schon die US Open gewonnen. Dazu gesellen sich fünf 1.000er-Titel. Trotz der Erfolge geriet zuletzt ihr Status als Nummer 1 der Welt in Gefahr. Aryna Sabalenka hätte erstmals den Tennisthron besteigen können, scheiterte aber im Halbfinale.

Titelverteidigerin In diesem Endspiel schickt sich Iga Swiatek an, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, und würde gern zum dritten Mal in Roland Garros triumphieren. Schließlich gewann die Polin ihren ersten Grand-Slam-Titel 2020 genau an dieser Stelle. Doch strenggenommen geht es für die 22-Jährige bereits um ihren vierten Titel hier auf der Anlage, denn 2018 gewann sie das Turnier bei den Juniorinnen. Schon da hat die Rechtshänderin ihr Potenzial also angedeutet.