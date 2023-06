4’ Verstappen außerhalb von DRS Max Verstappen liegt an der Spitze bereits außerhalb des DRS-Fensters, kanns ich aber noch nicht deutlich absetzen. 1,1 Sekunden liegt er vor Hamilton. Der hat seinerseits ebenfalls gut eine Sekunde Vorsprung zu Alonso. Nico Hülkenberg hält den sechsten Platz.

2’ Boxenstopp von Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda war bereits an der Box. Gab es da vielleicht einen Schaden am Auto des Japaners in der Startphase? Er wird auf den letzten Platz durchgereicht.

1’ Duell um Platz elf Pérez und Sainz liefern sich ein Duell um den elften Platz. Der Mexikaner geht zunächst in Führung, doch Sainz holt sich seine Position in Kurve 7 zurück. Leclerc hat derweil schon einen Platz aufgeholt und sich Albon geholt.

1’ Start Rennen Die Ampeln sind aus, das Rennen in Kanada ist gestartet! Max Verstappen hat am Start keine Probleme. Der Niederländer kommt gut weg, während dahinter Hamilton sich den Aston Martin von Alonso schnappt. Russell bleibt Vierter vor Ocon, der sich an Hülkenberg vorbeiquetscht.

Gleich geht's los Die Autos kehren zurück in die Startaufstellung. Jetzt dauert es nicht mehr lange bis zum Rennstart!

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Max Verstappen führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start über die Strecke. Der Großteil des Feldes startet auf dem Medium. Auf Hard sind Pérez, Magnussen und Bottas. Gasly startet dahinter auf Soft.

Die Strecke Gefahren wird beim Kanada-Rennen auf dem 4,361 Kilometer langen "Circuit Gilles Villeneuve". Der Kurs liegt auf der Insel Notre Dame, inmitten des imposanten Sankt-Lorenz-Stroms und fordert die Fahrer mit zahlreichen Vollgasabschnitten. 14 Kurven warten auf die Fahrer. Berühmt ist der Kurs für die 'wall of champions' in der letzten Kurve vor dem Ziel.

Das Wetter Nachdem es gestern in Montreal viel Regen gab, treffen die Fahrer heute auf Sonnenschein und warme Temperaturen. Die Streckentemperatur liegt derzeit bei 29 Grad, die Lufttemperatur bei 18 Grad.

Albon aus den Top Ten Einen guten Tag erwischte am Samstag Alex Albon. Der Williams-Pilot zeigte sich im Q2 mutig, ging auf abtrocknender Strecke direkt auf den Slick raus und konnte sich mit Platz eins in dem Qualifying-Abschnitt für das Q3 qualifizieren. Dort erwischte Albon dann allerdings nicht das beste Timing, konnte keine Zeit vor dem Piastri-Unfall hinlegen und war chancenlos, als der Regen mehr wurde. Mit Position neun steht aber dennoch eine gute Ausgangsposition zu Buche.

Arbeiten am Leclerc-Auto Bei Leclerc wurde auf dem Grid noch am Auto gearbeitet. Der Monegasse hatte sich auf der Einführungsrunde seinen Unterboden beschädigt. Inzwischen ist aber bereits wieder Ruhe eingekehrt bei den Mechanikern.

Auch Ferrari zurück Das gleiche Schicksal ereilte Charles Leclerc, der sich später darüber ärgerte, dass Ferrari nicht auf sein Feedback zu Beginn von Q2 gehört hatte, früher auf Slicks zu wechseln. Durch eine Grid-Strafe von Teamkollege Sainz rutscht Leclerc zwar eine Position nach vorne, aber auch von Platz zehn ist die Ausgangslage für das Rennen sicherlich nicht ideal. Sainz steht dahinter auf Position elf.

Pérez nur auf Platz zwölf Während Verstappen von Platz eins eine gute Ausgangssituation für das Rennen hat, sieht es bei seinem Teamkollegen und derzeit schärfsten Konkurrenten um die WM ganz anders aus. Bereits zum dritten Mal in Folge verpasste der Mexikaner das Q3 und muss sich durch das Feld arbeiten. Nur Platz zwölf war am Ende für Sergio Pérez im Qualifying möglich.

Verstappen von der Pole, Hülkenberg verliert P2 Am Samstag erlebten die Fans ein spektakuläres Qualifying bei nassen Bedingungen. An der aktuellen Dominanz von Max Verstappen änderte das wenig. Der Niederländer war im Q3 auf der richtigen Strategie, fuhr als erster Fahrer raus und konnte so eine Topzeit hinsetzen, bevor es nach einem Crash durch Piastri zu einer roten Flagge kam. Neben ihm wäre eigentlich ein sensationeller Hülkenberg gestanden, doch der Deutsche bekam einige Stunden nach dem Qualifying noch eine Strafe wegen eines Rotvergehens. Aber auch mit nun Platz fünf dürfte der Deutsche zufrieden sein. Den zweiten Platz erbt Fernando Alonso im Aston Martin. In Lauerstellung sind die beiden Mercedes-Piloten. Lewis Hamilton und George Russell werden aus der zweiten Reihe in das Rennen gehen.