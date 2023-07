51’ Boxenstop von Sergio Pérez Sergio Pérez kommt an die Box...

50’ Neue beste Runde von Lando Norris Mit drei DRS-Zonen kann sich Norris hinter Sainz halten und fährt dabei sogar eine schnellste Rennrunde heraus.

48’ Boxenstopp von Charles Leclerc Nach dem Stopp von Sainz fährt auch Leclerc an die Seitenlinie. Acht Sekunden fehlen ihm nun auf den zweitplatzierten Pérez, doch wie bereits erwähnt: Der wird ebenfalls noch in die Box fahren.

47’ Das geht schnell Sofort nutzt Sainz seine frischen Reifen, um sich den Platz von Norris zurückzuholen. 17 Sekunden fehlen ihm nun auf Pérez, doch der Mexikaner muss nochmal in die Box.

46’ Diesmal zuerst Jetzt darf Carlos Sainz seinen Boxenstopp vor Leclerc durchführen. Fünf Sekunden verliert er dabei aufgrund einer Strafe und liegt für den Moment knapp hinter Norris auf P5. Danach folgen Alonso, Hamilton, Russell, Stroll und Gasly, um die Top-10 zu komplettieren.

44’ Überholmanöver von George Russell Etwas weiter hinten schnappt sich Russell den neunten Rang, kurz bevor Sargeant ohnehin in die Box fährt. Zwei Punkte sind es also aktuell für den Briten, der nun direkt hinter seinem Teamkollegen fährt.

43’ Strafe abgesessen Das dauert einen Moment bei Hamilton, aber nach Norris muss auch er neue Reifen aufziehen. Dazu sitzt er die fünf Sekunden ab und hat als Achter nun etwa siebeneinhalb Sekunden Rückstand auf Norris.

42’ Norris macht den Start Lando Norris fährt in die Box und lässt sich zum letzten Mal neue Pneus aufziehen. Damit könnte er den Start für muntere Boxeneinfahrten geben. Albon hat etwas weiter hinten direkt nachgezogen.

42’ Einige Namen Sainz, Hamilton, Albon und de Vries stehen noch auf der Liste, weil sie ihre Strafen absitzen müssen.

39’ Strafe für Nyck de Vries Das ist mal etwas anderes als die Streckenbegrenzung, denn de Vries wird dafür bestraft, Magnussen von der Strecke gedrängt zu haben. Auch für ihn gibt es also fünf Sekunden extra.

37’ Boxenstopp von Lance Stroll Aston Martin wechselt die Reifen und ordnet sich für den Moment auf dem 14. Rang ein. Zhou dürfte allerdings trotz fünf Sekunden Vorsprungs ein schnelles Opfer für den Kanadier werden.

37’ Etwas Ruhe? Inzwischen ist Pérez an Gasly vorbei auf P7 gefahren. Dadurch hat sich das Rennen ein bisschen beruhigt. Alle Piloten scheinen nun erstmal auf ihren Positionen zu bleiben.

35’ Überholmanöver von Max Verstappen Jetzt hat er ihn. In Kurve 6 kann er sich innen neben den Ferrari stellen und hat dann den Vorteil der besseren Beschleunigung.

34’ Zweikampf an der Spitze Verstappen hat Leclerc eingeholt. Es sieht stark nach einem baldigen Wechsel an der Spitze aus.

33’ Hamilton bleibt dran Nachdem Norris an ihm vorbeigezogen ist, bleibt Hamilton munter am Heck von Norris. Beide achten natürlich penibel darauf, innerhalb der Streckenbegrenzungen zu bleiben. Das geht offenbar auf Kosten des Tempos.

32’ Boxenfunk Lando Norris Der Teamsprecher von McLaren bringt es auf den Punkt: Norris muss unbedingt innerhalb der Track Limits bleiben. Das kann hier am Ende des Rennens entscheidend sein. Schon einige Fahrer wurden mit fünf Sekunden bestraft!

31’ Noch drei Runden? Offiziellen Berechnungen zufolge wird Verstappen in drei Runden am Heck von Leclerc hängen. Der Monegasse muss ohnehin nochmal in die Box, insofern sieht alles nach einem weiteren Erfolg für den Niederländer aus.

30’ Überholmanöver von Sergio Pérez Sergio Pérez überholt George Russell mit Leichtigkeit. Die frischeren Reifen spielen da natürlich eine ebenso große Rolle wie die gesamte Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs. Nun muss der Red Bull etwa vier Sekunden auf Gasly aufholen.

29’ Strafe für Carlos Sainz Jetzt bekommt auch der Ferrari eine Strafe aufgebrummt, nachdem er bisher so überzeugen konnte. Fünf Sekunden sind es bei ihm. Der Vorsprung auf Norris beträgt aktuell knapp sechs Sekunden.

29’ Überholmanöver von Lando Norris Ohne große Mühe zieht Norris an Hamilton vorbei. Der scheint sich in seinem Auto nach wie vor unwohl zu fühlen. So gibt er den vierten Rang erstmal ab.

28’ Hinten aufholen Ganz schnell versucht Pérez, den Rückstand wieder aufzuholen. Vom elften Rang ist er nun schon auf den neunten vorgefahren. Als nächstes wartet Russell auf den Mexikaner.

27’ Neue beste Runde von Max Verstappen Nachdem der amtierende Weltmeister an Sainz vorbeiziehen konnte, fährt er eine erste Fabelzeit. Gut eine Sekunde nimmt er Leclerc bei freier Fahrt ab!

26’ Pérez zieht nach Nach Verstappen fährt auch Pérez den Umweg über die Boxengasse und fährt mit frischen Reifen auf P11 wieder hinaus.

25’ Erster Stopp für Verstappen Nach einigen Runden auf den Mediums zieht nun auch Verstoppen in die Box. Der Niederländer ordnet sich mit frischen harten Reifen zunächst auf P3 direkt hinter Sainz ein. Leclerc dagegen ist aktuell sechseinhalb Sekunden vorne.

24’ Boxenstopp von Oscar Piastri Nach einem kleinen Auffahrunfall muss sich Piastri einen neuen Frontflügel aufziehen lassen. Da wurde er vom starken Abbremsen von Magnussen überrascht.

23’ Kampf um Platz vier! Bei Pérez lassen die Gummis nach und dadurch nähert sich Hamilton an. Eine halbe Sekunde trennt die Beiden, nachdem der Engländer schon einen Überholversuch gestartet hatte.

22’ Petzen im Sekundentakt Immer wieder melden sich die Piloten, um sich über die Überquerung der Track Limits zu beschweren oder weil ihnen andere Dinge bei der Konkurrenz auffallen.

19’ Sainz fliegt durchs Feld! Kurz nach Norris schnappt sich Sainz auch Hamilton. Wenn man bedenkt, dass er auch Leclerc scheinbar problemlos hätte überholen können, ist es doppelt bitter, dass er jetzt nur Vierter ist.

19’ Auch Tsunoda wird bestraft Kurz nach Hamilton bekommt auch Tsunoda eine Strafe wegen Überschreitung der Track Limits aufgebrummt. Fünf Sekunden sind es auch hier.

18’ Strafe für Lewis Hamilton Der Silberpfeil bekommt früh im Rennen eine Strafe, weil er zum wiederholten Male die Track Limits überschreitet. Fünf Sekunden werden ihm am Ende des Rennens oder beim nächsten Stopp aufgerechnet.

17’ Grüne Flaggen Das Tempo wird wieder aufgenommen und der große Verlierer ist Carlos Sainz! Da bei Ferrari der Doppelwechsel nicht optimal lief, fiel der Spanier auf den sechsten Rang zurück. Immerhin konnte er Norris schon wieder überholen.

16’ Red Bull fährt durch Verstappen und Pérez haben vorne als einziges ihre Reifen behalten. Dadurch sind jetzt beide auf Podiumsplätzen, nur Leclerc ist zwischen den Red Bulls. Weiter hinten haben außerdem Tsunoda, Magnussen und Bottas ihre Reifen behalten.

15’ Virtuelles Safety Car Das virtuelle Safety Car kommt wegen des Problems bei Hülkenberg zum Einsatz. Das nutzen die meisten Piloten für einen vergleichsweise schnellen Boxenstopp. Lediglich Verstappen, Leclerc, Sainz, Alonso und Stroll haben den Zeitpunkt zum Wechsel verpasst. Außerdem ist Pérez draußen geblieben und belegt nun P6!

14’ Defekt bei Nico Hülkenberg Kurz nach dem Stopp muss Hülkenberg aufgeben! Er parkt seinen Boliden weit außen, damit es schnell abgeholt werden kann, während in den ersten beiden Sektoren die Gelben Flaggen geschwenkt werden. Das Auto qualmt, aber immerhin gab es keine Verletzungen oder ähnliches. Das ist ein bitteres Aus für den Hulkster!

13’ Boxenfunk Lewis Hamilton Hamilton bekommt eine erste Verwarnung wegen der Track Limits. Der mehrfache Weltmeister beschwert sich aber nur, dass sein Fahrzeug ziemlich langsam ist.

12’ Boxenstopp von Nico Hülkenberg Früh im Rennen lässt sich Hülkenberg die harten Mischungen aufziehen. Hinter Magnussen ordnet er sich auf dem 19. Rang ein. Hinter ihm fährt noch Zhou.

11’ Weitere Beschwerden McLaren meldet sich bei Norris, weil er weiter Bescheid geben soll, wenn Hamilton die Track Limits überschreitet. Daraufhin sagt Norris, dass Hamilton immer und überall über die Linien fahre.

11’ Überholmanöver von Sergio Pérez Sergio Pérez überholt George Russell und schiebt sich damit auf den elften Rang. Nun steht den Punkten nur noch Albon im Weg.

10’ Frieden bei Ferrari Sainz fährt Hundertstel hinter Leclerc und scheint definitiv schneller zu sein, dennoch sagt das Team, dass der Monegasse vorne bleiben soll.

8’ Überholmanöver von Lance Stroll Lance Stroll überholt Nico Hülkenberg und holt sich zumindest den siebten Rang zurück. Hinter dem Deutschen lauert nun Gasly und aufgrund einer schlechten Traktion im Kurvenausgang sieht es nicht gut für ihn aus.

8’ DRS-Zug Hinter Hülkenberg tummeln sich acht Piloten, die allesamt einen Abstand von weniger als einer Sekunde haben. Damit entsteht ein schöner DRS-Zug.

7’ Boxenfunk Lando Norris Der Brite meldet sich bei seinem Team, weil Hamilton direkt vor ihm schon dreimal die Track Limits überschritten habe. In Spielberg bereiten die Limits immer wieder Probleme.

5’ In der Verfolgung Früh im Rennen muss Albon seinen zehnten Platz verteidigen. Hinter ihm greifen Russell und der gut gestartete Pérez an.

5’ Kein DRS Eine Runde nach dem Restart ist Verstappen schon wieder aus dem DRS-Fenster gefahren. Eine Sekunde hat er Leclerc mit der bis dato schnellsten Rennrunde abgenommen.

4’ Safety Car fährt rein! Der Restart ist erfolgt! Verstappen führt das Feld weiter an. Hinter ihm Leclerc, Sainz, Hamilton, Norris und Alonso. Stroll hat zwei Plätze verloren, was bedeutet, dass Hülkenberg sich vor den Kanadier geschoben hat!

3’ Innen wird es eng Tsunoda hatte versucht, sich innen in Kurve 1 durchzuschleichen, aber da ging den Piloten in einer Viererreihe logischerweise der Platz aus. Am Heck eines Alpines hat er sich den Frontflügel kaputtgemacht und ist wenig später noch ins Kiesbett gefahren. Der Japaner hat viel Glück, dass er hier noch weiterfahren kann und sogar vor Magnussen auf P19 steht.

2’ Teile auf der Strecke Die Stewards sammeln fleißig Autoteile von der Strecke, während das Safety Car die Piloten durch die Boxengasse führt. Die Kollision hat es direkt am Ausgang von Kurve 1 gegeben.

1’ Safety Car Das Safetycar kommt auf die Strecke, weil es Tsunoda erwischt hat. Dem Japaner hat es den Frontflügel zerstört, doch nach einem Boxenstopp geht es gleich mit harten Reifen weiter.

1’ Das Rennen beginnt! Die Ampeln gehen aus, der Start des Rennens in Spielberg ist erfolgt. Verstappen hält die Spitzenposition in der ersten Kurve und zieht langsam davon. Leclerc und Sainz konnten sich ebenfalls behaupten. Dahinter gab es etwas Durcheinander!

Einführungsrunde vor dem Rennen Grüne Ampeln geben den Piloten das Zeichen zur Einführungsrunde. Alonso, Bottas und Magnussen starten auf den harten Reifen, ansonsten wurden durchweg Mediums aufgezogen. Es dauert nicht mehr lange!

Die Bedingungen Nachdem einsetzender Regen gestern für einen spektakulären Sprint sorgte, haben sich die Regenwolken heute weitestgehend verzogen. Zwar ist der Himmel weiterhin bedeckt, es wird allerdings kein Niederschlag erwartet. Bei knapp über 20 Grad herrschen also beste Bedingungen in Spielberg.

Die Top-10 Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris und Hamilton stehen vor Nico Hülkenberg. Außerdem konnten sich Lance Stroll und Fernando Alonso im Qualifying vor den Haas-Piloten schieben. Im gestrigen Sprint agierten die Aston Martins unauffällig, was durchaus positiv ist. Ruhig und bedacht hielten sie die Positionen, nur um in der letzten Runde einen offenen Zweikampf um P4 zu starten, den Stroll für sich entschied. Hinter den grünen Boliden und Hülkenberg komplettieren Pierre Gasly und der einmal mehr beeindruckende Alex Albon im Williams die Top-10.

Nächste Chance für Hülkenberg Der Hulkster durfte gestern von Position vier starten und überzeugte dabei in vielerlei Hinsicht. In der ersten Runde schob er sich auf P2 und hielt diesen Platz für einige Runden. Als die Reifen ebenso nachließen wie der Regen, zog er frühzeitig Slicks auf. Mit den neuen Reifen startete er eine Aufholjagd, die ihm letztlich den sechsten Rang und viel Respekt in der öffentlichen Wahrnehmung einbrachte. Heute startet der Deutsche von P8 und dürfte ebenso ambitioniert sein.

Buntes Verfolgerfeld Zu Beginn des Sprints zeigte sich Sergio Pérez sehr aggressiv im Kampf um P1, allerdings wird er heute wohl kaum vorne angreifen. Aufgrund eines schwachen Qualifyings startet der Mexikaner heute nur vom 15. Rang. Stattdessen lauern die beiden Ferraris, ein wieder erstarkter Lando Norris sowie Lewis Hamilton hinter Verstappen. Richtig überzeugen konnte gestern allerdings nur Carlos Sainz und selbst ihm fehlt vermutlich die Pace für eine realistische Chance auf den ersten Platz.

Wer stoppt Max Verstappen? Ein spektakulärer Sprint spielte sich gestern auf der teils verregneten Strecke von Spielberg ab. Zahlreiche Überholmanöver wechselten sich ab mit mutigen Reifenwechseln und großem Kampf um die Punkte. Der Einzige, der davon unberührt blieb, war Max Verstappen. Der Niederländer fuhr in nur 24 Runden einen Vorsprung von 21 Sekunden heraus, weshalb sich heute einmal mehr die Frage stellt: Wer stoppt Max Verstappen?