Demirbay meldet Leverkusen an. Frimpong legt kurz ans rechte Strafraumeck zum Mittelfeldmann ab. Dessen Versuch landet genau in den Armen von Rui Patrício.

Es war ein ärgerliches Resultat für die Werkself in der Ewigen Stadt. Trotz der einen oder anderen guten Chance musste sie sich der Mourinho-Truppe am Ende knapp geschlagen geben (0:1). Dadurch steht sie heute unter Druck: Es muss zwingend ein Sieg her, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Die Generalprobe in der Bundesliga lief mittelmäßig. Beim Kellerkind VfB Stuttgart kamen die Rheinländer nach 0:1 Rückstand noch zu einem Unentschieden (1:1).