1’ Die Gäste haben die erste kleine Chance, aus der Andrich auch eine größere Gelegenheit hätte machen können. Hincapié bricht links durch und findet im Rückraum den Mittelfeldspieler, dessen Abschluss aus vollem Lauf deutlich zu lasch ist.

1’ Der Unparteiische kommt aus England und heißt Michael Oliver. AS Rom spielt in roten Trikots, Leverkusen agiert in Weiß.

1’ Spielbeginn

Die Romanisti tauchen das Stadio Olimpico in eine rot-gelbe Choreo. Prächtige Stimmung in der italienischen Hauptstadt, zu der auch die mitgereisten Leverkusen-Fans mit einer Choreo beitragen. Es ist angerichtet!

Bei der AS Rom wechselt Trainer José Mourinho nach der 0:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand zweifach. Çelik und Abraham beginnen statt Zalewski und Camara.

Zu den Aufstellungen: Xabi Alonso nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Köln drei Änderungen vor. Der spanische Coach nimmt den einzigen Torschützen vom Köln-Spiel, Adli, aus der Startformation, an seiner Stelle startet Hložek. Zudem werden Amiri und Bakker von Palacios und Kossounou auf die Bank verdrängt.

Während Leverkusen als einziges Team den deutschen Fußball in Europa vertritt, gibt es beeindruckende fünf italienische Halbfinalisten in den drei europäischen Wettbewerben. Nach dem gestrigen Mailand-Derby in der Königsklasse spielt heute Abend parallel Florenz gegen Basel in der Conference League. Juventus und eben die Roma können sogar erstmals für ein rein italienisches Europa-League-Finale sorgen, doch da haben Sevilla und Leverkusen natürlich was dagegen.

Das Team von José Mourinho ist allerdings formschwach. Von den letzten vier Ligaspielen gewannen die Römer keines. Ausgerechnet gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um die Europapokalplätze setzte es bei Bergamo (1:3) und gegen den gestern erfolgreichen Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand (0:2) zwei Niederlagen. Gegen Inters gestrigen Gegner AC Mailand und beim einzigen Nicht-Konkurrenten AC Monza kam Rom nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Kann die Associazione Sportiva die Probleme aus der Liga für heute aus dem Kopf bekommen?

Die AS Rom schaltete im Verlauf der K.o.-Runde RB Salzburg (0:1, 2:0), Real Sociedad (2:0, 0:0) sowie den Vorjahresfinalgegner in der Conference League Feyenoord Rotterdam (0:1, 4:1) aus.

Nach dem Gruppenphasen-Aus in der Champions-League hat Leverkusen in der Europa League nur noch das erste K.o.-Spiel gegen AS Monaco verloren, im Rückspiel entschieden die Rheinländer schließlich das Elfmeterschießen für sich. In beiden Achtelfinalspielen gegen Ferencvaros Budapest (jeweils 2:0) und im Viertelfinale durch den deutlichen 4:1-Auswärtssieg bei Union Saint-Gilloise (nach 1:1 im Hinspiel) sorgte Leverkusen für jeweils recht klare Verhältnisse.

Zurück in die Gegenwart: Ausgerechnet beim Rheinischen Derby (und nach der vieldiskutierten Vorverlegung der Partie aufgrund des heutigen Halbfinals) gab es für Bayer die erste Niederlage seit Mitte Februar. Köln siegte mit 2:1 und beendete damit die Leverkusener ungeschlagen-Serie von 14 Pflichtspielen. Trotz der Derbyniederlage im Rücken dürfte die Brust von der Werkself als in den letzten Wochen formstärkste Bundesliga-Mannschaft breit genug für das heutige Halbfinale sein.

2004 und 2015 trafen Rom und Leverkusen bereits aufeinander, jeweils zweimal in der Champions-League-Gruppenphase. Während Bayer das erste Duell für sich entscheiden konnte, gewann Rom das letzte – dazwischen gab es zwei Unentschieden. Dabei ging es meist torreich zu: 19 Tore fielen in den vier teils erinnerungswürdigen Begegnungen, das furiose 4:4-Remis in Leverkusen 2015 dürfte vielen Bayer-Fans zum Beispiel noch in Erinnerung sein.

Für die Werkself ist es die vierte Halbfinal-Teilnahme in der eigenen Europapokalgeschichte. Zweimal ging es anschließend auch ins Finale: In der Champions League verlor Leverkusen 2002 das Endspiel gegen Real Madrid und ging als "Vizekusen" in die Geschichte ein. Bereits 14 Jahre vorher entschied Bayer im Finale gegen Español Barcelona nach Hin- und Rückspiel erst das Elfmeterschießen für sich – zum UEFA-Cup-Sieg 1988.