45’ Bedingt durch die vielen Fouls und Nickligkeiten gibt es jetzt noch drei Minuten Nachschlag im ersten Durchgang.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44’ Daraus wird aber nichts mehr. Nach einem kurzen Sprint liegt Mkhitaryan erneut. Er muss noch vor der Pause runter. Brozović übernimmt.

44’ Einwechslung bei Inter: Marcelo Brozović

44’ Auswechslung bei Inter: Henrikh Mkhitaryan

43’ Marcelo Brozović steht schon zur Einwechslung bereit, aber Henrikh Mkhitaryan winkt ab und kehrt noch einmal aufs Spielfeld zurück. Der Armenier will sich wohl zumindest bis in die Halbzeit schleppen.

42’ Henrikh Mkhitaryan bleibt auf dem Rasen sitzen. Sieht nicht so aus, als ginge es weiter für den einstigen Dortmunder Spieler.

41’ Und gleich noch einmal die Nerazzurri: Lautaro Martínez, der noch leicht wegrutscht, nimmt von der Strafraumgrenze aus Maß mit links. Knapp drüber.

39’ Glanzparade Maignan! Irre! Çalhanoğlu hämmert einen Freistoß aus dem linken Halbfeld knüppelhart direkt aufs kurze Eck, wo Džeko per Hinterkopf noch entscheidend verlängert und die Flugbahn beeinflusst. Maignan bekommt dennoch die Arme hochgerissen und verhindert quasi auf der Linie den Einschlag. Was für ein Reflex vom französischen Nationalkeeper!

38’ Dicke Chance für AC Milan! Mit einer Einzelaktion erzielt nun beinahe Rafael Leão das 1:0. Erst behauptet er die Kugel stark gegen Matteo Darmian und dann dringt er auch noch verfolgt von drei Spielern in den gegnerischen Strafraum ein, wo er einen Haken schlägt und aufs lange Eck abzieht. Der Flachschuss verfehlt den Pfosten nur um eine Haaresbreite.

36’ Die Nerazzurri verdichten zunehmend das Zentrum und stellen die Anspielstationen geschickt zu. Die AC Milan tut sich ausgesprochen schwer damit, aus dem Spiel heraus mal gefährlich im gegnerischen Drittel aufzutauchen.

33’ Dumfries steht wieder und kann ohne Einschränkungen weitermachen. Derweil zieht Çalhanoğlu den fälligen Freistoß zu hoch vors Milan-Tor, wo Maignan keinerlei Probleme damit hat, ohne Bedrängnis die Kugel sicher aus der Luft zu pflücken.

32’ Hernández will den Ball wegschlagen, aber Dumfries geht energisch und geduckt dazwischen. Die Folge ist, dass der Niederländer am Kopf getroffen wird. Das kann man Hernández nicht ankreiden, weshalb auch hier keine Gelbe Karte gezeigt wird. Eine Behandlungspause für Dumfries, die das Spiel kurz unterbricht, gibt es aber natürlich schon.

30’ Barella holt gegen Tomori einen weiteren Eckstoß heraus, den Çalhanoğlu nun direkt ausführt. Der Ball kommt gefährlich auf Höhe der Fünf-Meter-Linie ins Zentrum, aber Maignan kommt raus und faustet das Leder resolut aus der Gefahrenzone.

28’ Tonali bringt einen Freistoß vom rechten Flügel aus hoch in die gegnerische Box, wo die Nerazzurri aber einmal mehr alles unter Kontrolle haben. Darmian klärt souverän per Kopf.

26’ Dumfries nimmt Fahrt auf dem rechten Flügel auf und flankt flach in die Box, wo Thiaw vor dem einschussbereiten Džeko zur Ecke klären kann. Der kurz ausgeführte Eckstoß landet letztlich bei Dimarco, dessen Flanke in die Box erfolgreich geblockt wird.

24’ Dass der Unparteiische viel zulässt, sorgt dafür, dass die Partie zunehmend nickliger wird. Jetzt räumt Calabria Dimarco rustikal ab. Auch das wird nicht mit Gelb geahndet.

22’ Lautaro Martínez erobert die Kugel im Zentrum und macht im Dribbling einige Meter. Dann langt jedoch Sandro Tonali von hinten zu. Das ist durchaus einer Gelben Karte würdig, aber der Unparteiische, der bislang sehr großzügig pfeift, belässt es bei einer mündlichen Verwarnung.

20’ Bastoni stoppt Díaz und schickt sofort Çalhanoğlu über links, der die Kugel jedoch nicht kontrollieren kann. Der Ball landet im Seitenaus und ein potenzieller Entlastungsangriff endet genauso schnell, wie er begonnen hat.

19’ Die Rossoneri machen in dieser Phase deutlich mehr Druck. Milan presst extrem hoch und aggressiv. Inter hat viel Mühe, ich spielerisch zu befreien und wird zunehmend in der eigenen Hälfte eingeschnürt.

16’ Messias holt im Zweikampf mit Dimarco einen weiteren Eckball heraus, den Tonali jedoch erneut viel zu harmlos in Richtung erster Pfosten bringt. Erneut ist es Džeko, der per Kopf mühelos klärt.

13’ Auch Inter Mailand hat jetzt eine richtig dicke Chance, die Maignan jedoch pariert. Džeko nimmt beim Konter Dumfries mit, der dann im richtigen Moment Barella bedient. Dessen Schuss aus zwölf Metern entschärft Maignan. Dann geht jedoch die Fahne nach oben. Ein Tor hätte wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung überprüft werden müssen.

11’ Großchance AC Milan! Die Rossoneri setzen nach und kommen zur ersten Großchance der Partie. Tonali bringt die Kugel vom linken Flügel flach in die Box und Leão springt nach oben, sodass Díaz aus elf Metern verdeckt abschließen kann. Der Rechtsschuss kommt scharf aufs rechte untere Eck, aber Onana antizipiert diesen Schuss herausragend, taucht ab und kann den Einschlag verhindern.

11’ Giroud köpft eine Flanke von rechts gefährlich in die Mitte, wo Tonali lauert, aber Acerbi passt auf und klärt per Kopf resolut zur Ecke. Den ruhenden Ball übernimmt Tonali. Die nicht allzu gefährliche Hereingabe klärt jedoch Džeko souverän.

9’ Sandro Tonali ist über rechts durch, aber seine hohe Hereingabe in den Rückraum ist einfach zu unplatziert. Weder Rafael Leão noch Theo Hernández kommen an den Ball.

7’ Mkhitaryan steckt für Barella durch, der aus 18 Metern sofort mit rechts draufhält. Der Schuss aus der Drehung heraus ist nicht schlecht, geht jedoch gut zwei Meter über das Tor der Rossoneri hinweg.

5’ Auf der anderen Seite gibt Theo Hernández einen sehr ambitionierten Distanzschuss ab. Der stramme Abschluss mit dem linken Fuß aus gut 30 Metern senkt sich gefährlich, rauscht letztlich aber knapp über die Querlatte hinweg. Abstoß Inter.

3’ Džeko entfesselt das erste Pfund aufs gegnerische Tor, wobei ein Treffer wegen einer Abseitsposition von Passgeber Barella nicht gezählt hätte. Ohnehin ist aber Maignan auf dem Posten und verhindert im kurzen Eck den Einschlag des Volley-Rechtsschusses aufs linke obere Eck.

2’ Dumfries will auf dem rechten Flügel Fahrt aufnehmen, aber Hernández ist einen Schritt schneller, stellt den Körper dazwischen und zieht geschickt das Offensivfoul.

1’ Die Champions-League-Hymne ist verklungen und der Ball rollt im Giuseppe Meazza. Inter tritt traditionell in Schwarz-Blau an. AC Milan in Rot-Schwarz. Los geht's.

1’ Spielbeginn

Insgesamt hat es das Derby della Madonnina bislang übrigens 236 Mal gegeben, wobei der 2:0-Sieg von Inter Mailand vom vergangenen Mittwoch der bereits 88. Sieg der Nerazzurri war (69 Remis, 79 Niederlagen). Damit hat die Beneamata ihren Stadtrivalen bereits drei Mal in der Saison 2022/23 geschlagen – jeweils einmal in Serie A, Supercoppa Italiana und Champions League. Vier Siege gegen die Rossoneri in einer einzigen Spielzeit gab es letztmalig in 1973/74 – je zwei Mal in Coppa Italia und Serie A.

Obwohl es in der Serie A für die AC Milan noch um wichtige Punkte im Kampf um das Champions-League-Startrecht geht, gab es am Wochenende ähnlich viel Rotation, was prompt eine 0:2-Niederlage bei Spezia Calcio zur Folge hatte. Trainer Stefano Pioli rotiert heute Abend entsprechend zurück und vollzieht sechs Wechsel: Calabria, Rafael Leão, Giroud, Thiaw, Krunić und Messias starten für Rebić, Kjær, Kalulu, Saelemaekers, Origi und Krunić (alle sechs Bank).

Die AC Milan hat nicht nur lediglich zwei der letzten acht Pflichtspiele gewonnen (vier Remis, zwei Niederlagen), sondern tat sich auch in der K.-o.-Runde der Champions League insbesondere als Auswärtsmannschaft zuletzt schwer. Nur eines der letzten 16 Auswärtsspiele hat der Diavolo gewonnen (acht Remis, sieben Niederlagen), wobei die Rossoneri es in in insgesamt 24 Auswärtsspielen in der K.-o.-Phase der Königsklasse auf gerade einmal 15 Tore bringen – ein Schnitt von 0,6 Treffern pro Partie.

Am Wochenende festigte Inter Mailand in der Serie A den dritten Tabellenplatz mit einer B-Elf, die einen 4:2-Heimsieg über Sassuolo verbuchte. Es war das siebte gewonnene Pflichtspiel in Serie. Trainer Simone Inzaghi schonte dabei zahlreiche Stammkräfte und rotiert heute erneut. Acht Veränderungen an der Startelf sind es im Vergleich zum Ligaspiel folgerichtig. Lediglich Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco und Francesco Acerbi stehen erneut von Beginn an auf dem Platz. Insgesamt ist es also die gleiche Elf, die letzten Mittwoch den 2:0-Sieg markierte.

Sollte Inter Mailand das Ticket fürs Endspiel heute in San Siro lösen, wäre es gewiss auch ein Verdienst der Defensive. In den fünf Partien in der aktuellen K.-o.-Phase der Champions League behielten die Nerazzurri vier Mal eine Weiße Weste. Nicht eine einzige Spielminute lang lag die Biscione bislang zurück.

Ausgerechnet im Derby della Madonnina zwischen den beiden Vorzeigeklubs aus der einzigen Stadt Europas, die gleich zwei ehemalige Gesamtsieger in der Champions League stellt, fällt heute die Entscheidung, wer als erster Finalist in das diesjährige Finale der Königsklasse einzieht. Durch den 2:0-Sieg im Hinspiel haben die Nerazzurri dabei schon ein Bein im Endspiel. Nur ein einziges Team verpasste im Semifinale nach einem Hinspielsieg mit mindestens zwei Toren Differenz bislang schließlich doch noch den Sprung ins Finale – Barcelona in der Saison 2018/19.