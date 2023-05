45’ Halbzeitfazit:

Pause im San Siro! Inter führt im Derby della Madonnina gegen den Stadtrivalen AC zur Pause mit 2:0! Die Führung ist dabei hochverdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Gegenüberforderte und phasenweise viel zu passive Rossoneri sorgten Džeko und Mkhitaryan mit einem frühen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Wenig später traf Çalhanoğlu den Pfosten und Mkhitaryan scheiterte freistehend an Maignan. Auch einen Elfmeter hätte es für klar überlegene Nerazzurri fast noch gegeben, doch der Unparteiische nahm seinen Pfiff nach einem minimalen Zupfer von Kjær gegen Martínez zurück. Von Milan kam ohne den verletzten Rafael Leão offensiv überhaupt nichts. Die Pioli-Elf brachte in 45 Minuten keinen einzigen Ball aufs Tor. Bis gleich!

45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Junior Messias schiebt für Milan mal an und zieht über rechts in die Box. Seine scharfe Flanke kriegt Onana zwar nicht zu packen, doch das Ding rauscht auch an Freund und feind vorbei einmal einmal quer durch den Strafraum.

45’ Gelbe Karte für Henrikh Mkhitaryan (Inter)

Mkhitaryan wird für sein Foul auch noch verarnt.

45’ Gelbe Karte für Rade Krunić (AC Milan)

Nachdem zuvor Mkhitaryan gegen einen seiner Kollegen den Ellbogen ausgefahren hatte, beschwert sich Krunić lautstark beim Unparteiischen und holt sich die erste Verwarnung ab.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45’ Milan kann tatsächlich nochmal ein bisschen Druck aufbauen und hält die Kugel eine Weile am gegnerischen Strafraum. Ein Abschluss kommt aber einmal mehr nicht zustande.

43’ Brahim Díaz kommt mal in aussichtsreicher Position am linken Strafraumeck an den Ball, vergisst dann aber, diesen mitzunehmen. Das ist bezeichnend für das Spiel der Rossoneri am heutigen Abend.

40’ Es wird ruppiger! Die Spieler nutzen es immer mehr aus, dass der portugiesische Referee bisher eine sehr großzügig Linie gefahren hat. Minütlich liegt jetzt irgendwo jemand am Boden.

37’ Das Torschussverhältnis lautet aktuell 11:1 für Inter! Milan ist hier bisher kein ebenbürtiger Gegner und hoffnungslos unterlegen. Rafael Leão und Zlatan Ibrahimović trauen auf der Tribüne ihren Augen nicht, wie schwach die Rossoneri hier in diesem wichtigen Spiel auftreten.

35’ Jetzt rückt Denzel Dumfries mal mit in die Spitze und grätscht nach einer Hereingabe von links in der Mitte knapp am Ball vorbei.

34’ Trotzdem spielt weiter fast nur Inter! Lautaro Martínez nimmt das Leder am Strafraum an, dreht sich blitzschnell um die eigene Achse und verfehlt mit seinem Volley den rechten Giebel um einen guten Meter.

32’ Doch kein Elfer! Der VAR empfiehlt dem Unparteiischen sich die Szene nochmal auf dem Monitor anzusehen und daraufhin nimmt Manzano seine Entscheidung zurück. Das ist auch durchaus verständlich, denn das war wirklich nicht viel. Und dann hätte Milan hier auch schon einen Elfer kriegen müssen.

31’ Elfmeter für Inter! Lautaro Martínez war von rechts in den Strafraum gezogen, hatte einen Haken geschlagen und wurde dann von Simon Kjær minimal am Trikot gezupft. Schiri Jesús Gil Manzano zeigt auf den Punkt!

30’ Jetzt kombiniert Milan erstmals schön und schon wird es zumindest ein bisschen gefährlich. Brahim Díaz schickt Junior Messias rechts raus und dessen flache Hereingabe setzt Davide Calabria mit der Hacke ans Außennetz.

28’ Alexis Saelemaekers arbeitet auf dem linken Flügel mal wieder einen Freistoß für die Rot-Schwarzen heraus. Sandro Tonalis Hereingabe führt aber nicht zu einem Abschluss und wenig später wird eine Abseitsposition gegen Milan gepfiffen.

25’ Inter kommt derweil weiter regelmäßig in gefährliche Situationen. Džeko dribbelt rechts im Strafraum gegen drei Rossoneri und zielt dann aufs kurze Eck. Vorbei!

23’ Milan hat sich insgesamt mittlerweile ein bisschen stabilisiert und ist vor allem auf den Außenbahnen sehr defensiv ausgerichtet. Das geht natürlich auf Kosten der eigenen Offensivkraft.

20’ Schon wieder fordern die Rossoneri einen Elfer. Verdächtigerweise beschwert sich aber der vermeintlich gefoulte Sandro Tonali überhaupt nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass absolut kein Kontakt vorlag.

18’ Milan muss früh wechseln! Ismaël Bennacer kann nicht weitermachen und wird von Junior Messias ersetzt.

18’ Einwechslung bei AC Milan: Junior Messias

18’ Auswechslung bei AC Milan: Ismaël Bennacer

16’ Was ist denn hier los? Inter spielt die AC an die Wand und schnuppert gleich mehrfach am dritten Treffer! Erst knallt Çalhanoğlu das Leder von der Strafraumgrenze an den rechten Pfosten, dann legt Barella sensationell für Mkhitaryan ab, der aus elf Metern freistehend an Maignan scheitert.

13’ Milan muss sich erstmal sammeln und holt immerhin den ersten eigenen Eckball heraus. Im Anschluss an die Ausführung gehen in der Mitte Giroud und Saelemaekers zu Boden und wollen einen Elfer. Ja, da wurde sicher ordentlich gerungen, aber für einen Strafstoß reicht das nicht.

11’ Tooor für Inter, 0:2 durch Henrikh Mkhitaryan

Doppelschlag Inter! Die Inzaghi-Truppe bleibt nach der Führung am Drücker und legt sofort nach. Federico Dimarco nimmt auf der linken Bahn Fahrt auf und gibt vor dem Sechzehner flach nach innen. Çalhanoğlu lässt clever durch für Mkhitaryan und irritiert damit zwei Gegenspieler, sodass der Armenier frei vor Maignan auftaucht. Der Keeper entscheidet sich sehr früh für eine Ecke und Mkhitaryan schiebt einfach lässig zentral ein.

8’ Tooor für Inter, 0:1 durch Edin Džeko

Aua dem Freistoß entsteht die erste Ecke der Partie. Und die führt zur Führung für Inter! Çalhanoğlu schlägt die Kugel von links mit rechts nach innen und in der Mitte duellieren sich Džeko und Calabria. Der Bosnier stellt sich dabei deutlich cleverer an, verschafft sich ein bisschen Platz und wuchtet das Ding aus sechs Metern um seinen Gegenspieler herum volley in die Maschen. Keine Chance für Maignan!

7’ Tomori senst Džeko auf dem Flügel um und gewährt den Nerazzurri eine erste Freistoßchance. Hakan Çalhanoğlu wird bei der Ausführung als Ex-Milan-Spieler wie immer gnadenlos ausgepfiffen.

5’ Es geht ein wenig zerfahren los im San Siro. Bisher kommen bei beiden Teams kaum mal drei Pässe in Serie an.

2’ Die Rossoneri, die hier als Gastgeber auftreten und den Großteil der Fans im Rücken haben, agieren wie üblich in einem 4-2-3-1-System mit Olivier Giroud als einziger Spitze. Simone Inzaghi bleibt seinem 3-5-2 heute auch treu und schickt neben Lautaro Martínez Edin Džeko vorne rein.

1’ Ab geht's! Beide Teams sind natürlich in ihren klassischen Farben unterwegs. Milan trägt Rot-Schwarz, Inter Schwarz-Blau.

1’ Spielbeginn

Geleitet wird diese Partie von einem spanischen Gespann aus Schiedsrichter Jesús Gil Manzano, seinen Assistenten Diego Barbero und Ángel Nevado sowie Videoschiedsrichter Juan Martínez Munuera. Die Unparteiischen haben die beiden Teams soeben auch bereits auf den Rasen geführt und in wenigen Momenten erklingt die Champions-League-Hymne im natürlich rappelvollen San Siro!

Stefano Pioli gab sich auf der anderen Seite selbstbewusst. "Wir haben Tottenham und Napoli rausgehauen, wir können jede Mannschaft schlagen", stellte der Milan-Coach fest. "Wir waren in der Champions League zuletzt in großartiger Form. Nun wollen wir den nächsten Schritt machen und das Finale erreichen. Das wäre unglaublich", so Pioli, der die Bedeutung dieses ersten Duells mit Inter nicht überbewerten wollte: "Wir müssen immer bedenken, dass dieses Halbfinale über 180 Minuten geht."

Inter-Coach Simone Inzaghi wollte sich im Vorfeld nicht so richtig in die Karten gucken lassen. "Wir haben schon so viele Debys gespielt, wir haben gewonnen und wir haben verloren. Natürlich haben wir da Informationen gesammelt, aber letztlich ist jedes Spiel anders", so der ehemalige Stürmer im Vorfeld der Partie. Wichtig ist Inzaghi vor allem eines: "Wir werden uns aufopfern müssen und es ist entscheidend, dass jeder für seinen Mitspieler mitarbeitet."

Bei Milan baut man vor allem darauf, dass das Team in der Königsklasse in dieser Spielzeit immer seine besten Leistungen abrufen konnte. Während der Lokalrivale Inter auf dem Weg ins Halbfinale mit dem FC Porto und Benfica Lissabon zwei vermeintlich leichtere Gegner hatte, hat die AC sich gegen Tottenham Hotspur und den neuen italienischen Meister Napoli durchgesetzt. Die Rossoneri sind zwar auch seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, haben dabei aber fünfmal nur unentschieden gespielt und bangen in der Liga um die erneute Qualifikation für die Champions League.

Für Internazionale Milano spricht die aktuelle Form. Die Nerazzurri präsentieren sich in der heißen Saisonphase in Topform und haben die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Und das nicht gegen irgendwelche Gegner, sondern unter anderem gegen die Topklubs Juventus Turin, Lazio Rom und AS Rom. Inter steht bereits im Pokalfinale und ist in der Liga nach einem Durchhänger im Winter wieder auf Champions-League-Kurs. Stark war zuletzt vor allem die defensive, die in den vergangenen fünf Spielen nur ein Gegentor zugelassen hat.

Wir werfen gleich mal einen Blick auf die Aufstellungen und stellen fest, dass die spannendste Frage des Abends aus Sicht der AC Milan negativ ausgegangen ist. Rafael Leão ist nach seiner am Wochenende erlittenen Adduktorenverletzung nicht rechtzeitig fit geworden und steht gar nicht im Kader. Zudem rotiert bei den Rossoneri Junior Messias auf die Bank. Neu in der Startelf sind Brahim Díaz und Alexis Saelemaekers. Bei Inter gibt es drei Änderungen. Edin Džeko, Lautaro Martínez und Henrikh Mkhitaryan beginnen für Romelu Lukaku, Marcelo Brozović und Joaquín Correa (alle Bank).

Genau 20 Jahre ist es her, dass es im Halbfinale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbes zuletzt ein Derby della Madonnina gab. Damals setzte sich die AC Milan durch und holte anschließend den Titel. Auch 2007 siegten die Rossoneri nochmals, Inter gewann die Champions League zuletzt 2010. Danach verschwanden beide ein bisschen von der ganz großen Bühne und Italien wurde international vor allem von Juventus Turin würdig vertreten. Nun wird nach 13 Jahren wieder ein Mailänder Klub das Endspiel erreichen. Aber welcher?