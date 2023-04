Nach dem 3:0-Erfolg der Citizens im Hinspiel gestaltet sich die Aufgabe für den deutschen Rekordmeister heute denkbar schwierig. Von vielen Seiten wurde der FC Bayern bereits abgeschrieben – vor allem auch weil die Mannschaft unabhängig vom Trainerwechsel weit von einer stabilen Form entfernt ist. In den letzten vier Pflichtspielen gab es nur einen Sieg und dafür zwei Niederlagen (inklusive Pokal-Aus). Am Samstag kam man in der Bundesliga zu Hause nicht über ein 1:1 gegen Hoffenheim hinaus. Letztmals zu überzeugen wusste man Anfang des Monats beim 4:2 gegen Dortmund. Aufgrund der Schwächen der Konkurrenz führen die Münchener die Tabelle aber noch immer mit zwei Punkten Vorsprung an.