41’ Kimmich schlägt den ruhenden Ball gut auf den zweiten Pfosten, doch vor dem hereinstürmenden de Ligt köpfen die Skyblues das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

40’ Die Bayern können den Gegner mal an den eigenen Sechzehner drängen, spielen von einer Seite zur anderen, doch der Strafraum ist letzten Endes dicht. Zumindest ein Eckball springt heraus.

38’ Trotz der hervorragenden Gelegenheit für Gündoğan gelingt es dem deutschen Rekordmeister relativ gut, den Schwung des Gegners zu absorbieren. Alles deutet darauf hin, dass hier gegen einen anderen Gegner eine Welle an Angriffen von City laufen würde.

35’ Beim fälligen Eckball verschätzt sich der Schlussmann der Münchner, weshalb die Kugel auf den zweiten Pfosten durchfliegt und fast für Gefahr sorgt. Hinten wird der Ball aber geklärt.

34’ Kein Foul! Und so gibt es die Riesenchance für City! Die nächste Hereingabe von De Bruyne wird abgefälscht und fliegt so als Bogenlampe in den Strafraum der Münchner. Einmal springt der Ball auf, weshalb Sommer hinausläuft, den Ball allerdings nur kurz fausten kann, weil Grealish in ihn hineinspringt. So kann Gündoğan eigentlich abstauben, aber scheitert am herauszuckenden Bein des liegenden Sommer!

31’ Ein Pass von De Bruyne wird abgefälscht und dadurch erst richtig scharf gemacht. Links im Strafraum kommt Grealish an den Ball, doch der will nochmal kurz zurücklegen. In dem Moment packen die Bayern zu und klären.

30’ Zuvor sind die Zuschauer leider vornehmlich durch Stille aufgefallen. Jetzt ist das Publikum der Skyblues aber zu hören und die Heimmannschaft wirkt auch etwas euphorisiert. Die Bayern müssen dagegenhalten.

27’ Tooor für Manchester City, 1:0 durch Rodri

Im Gegenzug geht City in Führung und was war das für ein Riesentor von Rodri! Der Spanier ist meist für das Grobe zuständig, legt sich hier den Ball aber mit der Hacke selbst vor und zirkelt den Ball dann aus 18 Metern wunderbar in den linken Winkel! Da ist Sommer absolut machtlos und die Bayern müssen sich vorwerfen lassen, schlicht einen Schritt zu spät in die Manndeckung gekommen zu sein!

26’ Jetzt die große Chance für München! Links setzt sich Sané stark gegen die Grätsche des Gegners durch, treibt den Ball weiter zur Grundlinie und spielt dann in den Rückraum zu Musiala. Der macht eigentlich alles richtig, schießt flach aufs kurze Eck, obwohl Ederson lang spekuliert, scheitert aber am halben Spagat von Rúben Dias! Brillant geblockt vom Verteidiger!

23’ Die letzte Abwehrkette stellt den FCB noch vor das ein oder andere Problem. In diesem Fall möchte Coman sich an Aké vorbeidribbeln, bleibt jedoch an der Grundlinie hängen und spielt aus der Not heraus sogar selbst ins Seitenaus, bevor es nur einen Abstoß gibt.

22’ Da ist der erste freie Schuss aufs Tor! Von der rechten Seite spielen die Citizens den Ball schnell zentral vor den Strafraum, sodass Haaland sich kurz links anbieten und den Ball bekommen kann. Mit dem ersten Kontakt zieht er aus 14 Metern ab, trifft die Kugel aber falsch. So kann Sommer den Ball mittig im Tor festhalten!

20’ Kimmich geht stark mit gegen Gündoğan! Da ist der Kapitän der Citizenz schon wieder ganz tief durchgelaufen, um am Fünfer einzuschieben, doch kurz vor dem Spielgestalter schiebt sich das Bein von Kimmich dazwischen und bereinigt die Situation!

19’ Durch den Wind werden viele hohe Bälle stark gebremst. So sind schon mehrere lange Diagonalpässe direkt beim gegnerischen Innenverteidiger gelandet, statt zum vermeintlich freien Außenspieler an der Seitenlinie durchzufliegen.

17’ Auf der anderen Seite greift wieder der deutsche Rekordmeister an, doch spielt sich links im Strafraum fest. Der Flankenversuch von Sané wird geblockt.

14’ Sommer wird fast überrascht! Wie gewohnt, suchen die Münchner nach einer spielerischen Lösung und spielen Sommer direkt vor dem eigenen Tor an. Sofort wittert Haaland eine Chance und presst fast schon auf der Torlinie an, touchiert sogar den Abschlag des Keepers, doch die Kugel dreht sich dennoch rechts hinaus ins Seitenaus!

13’ Es kehrt ein wenig Ruhe ein. Beide Teams sind sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen und hinten sicher zu stehen. Dafür wird dann auch mal kurz der Ballbesitz aufgegeben.

11’ Nach feinem Chip von Kimmich an die rechte Strafraumseite sind die Bayern in guter Position, doch finden keine Abschlusssituation. So zirkuliert der Ball einmal auf die linke Seite, bis Davies flach abzieht und deutlich rechts verfehlt!

10’ Ein bisschen von der Seite, ein bisschen von hinten grätscht Kimmich den Ball ab und erntet die Pfiffe des Publikums. Allerdings war das fair. Umso genervter sind die Zuschauer, als wenig später ein Foul an Musiala gepfiffen wird.

7’ Gute Flanke von De Bruyne, die über den einspringenden Haaland hinwegfliegt und dadurch beim schwer zu fassenden İlkay Gündoğan landet. Zwischen zwei Gegenspielern nickt er die Kugel aber übers Tor.

5’ Haaland wird zum ersten Mal angespielt, geht dem Ball energischer entgegen als Upamecano, doch muss deshalb auch relativ weit links hinaus. So fliegt auch sein Schuss aus schwierigem Winkel deutlich übers Tor hinweg.

4’ Es regnet und windet enorm. Feinstes englisches Wetter, bei dem abzuwarten bleibt, wer besser damit zurechtkommt.

4’ Hinten geht Akanji kurz auf Nummer Sicher und spielt den Ball vor dem herauslaufenden Ederson zur Seite weg.

2’ Auf der anderen Seite zeigen Davies und Gnabry wie es gehen kann. Über die linke Seite schalten die Münchner schnell um, ehe der Angreifer im Strafraum der Skyblues gestellt wird.

1’ Schon nach 20, 30 Sekunden wird es wilder im Strafraum des FCB. Allerdings stellen die Verteidiger rechtzeitig zu und stochern den Ball aus der Gefahrenzone.

1’ Die Gäste aus München stoßen an. Die Kugel rollt im Hinspiel des Viertelfinals zwischen Manchester City und dem deutschen Rekordmeister. Los geht die wilde Fahrt!

1’ Spielbeginn

Nachdem das legendäre "Hey Jude" der Beatles verhallt, beginnt die ebenso ikonische Hymne der Königsklasse. Die Stimmung unterm Flutlicht des verregneten Etihad Stadiums ist fantastisch. Es dauert nicht mehr lange!

Der Spanier Jesús Gil Manzano übernimmt die Leitung der Partie. Für ihn ist es bereits der 19. Einsatz in der Champions League. Die Linienrichter Diego Barbero Sevilla und Ángel Nevado Rodríguez stehen ihm zur Seite.

In der Champions League trafen City und Bayern bislang nur in der Gruppenphase aufeinander. Drei Siege konnten beide Teams jeweils verbuchen, wobei City das letzte Duell vor neun Jahren für sich entscheiden konnte. Clublegende Sergio Agüero steuerte einen Dreierpack bei, den Xabi Alonso und Robert Lewandowski letztlich nicht ausgleichen konnte. Der Gruppensieg zwischen beiden Teams ging dennoch stets an die Bayern.

Um den etablierten Kräften der Bayern entgegenzutreten, setzt Pep Guardiola selbst auf das Personal seines Vertrauens. Am vergangenen Wochenende konnte sich die Elf um Ederson, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne und Erling Haaland mit einem klaren 1:4 über den Southampton FC einspielen. Dazu kommt mit Bernardo Silva ein langjähriger Weggefährte des Trainers, der zu Beginn Riyad Mahrez ersetzt.

Um die PS wieder auf den Rasen zu kriegen, setzt Thomas Tuchel vor allem defensiv auf eine bewährte Achse. Dayot Upamecano und Leon Goretzka kehren im Vergleich zum jüngsten 0:1-Erfolg in Freiburg zurück in die Startelf. Außerdem beginnt Kingsley Coman, nachdem es im Breisgau ein wenig in der Offensive gelahmt hatte. Mit João Cancelo, Sadio Mané und Thomas Müller sitzen dafür einige große Namen auf der Bank, die zuletzt jedoch nicht so gut im System zurechtkamen.

Acht Spiele, acht Siege. Inter, Barcelona, Paris jeweils zu Null besiegt. Wenn Bayern in den Königsklassen-Modus schaltet, sind sie auf einem Level mit der absoluten Spitze diese Sports. Dass dabei ausgerechnet die Defensive überzeugte, dürfte Tuchel in die Karten spielen. Denn der Neutrainer der Münchner gilt als Freund einer disziplinierten Spielausrichtung. Vielleicht ist das genau der richtige Ansatz, um gegen City sicher zu stehen und Nadelstiche zum Erfolg zu setzen.

Bei den Bayern gibt es zu viele Schwankungen in diesem Jahr, was erst Julian Nagelsmann den Job kostete und nun auch für einen holprigen Start von Thomas Tuchel sorgte. Denn nach dem ersten Sieg über Borussia Dortmund folgte direkt der erste geplatzte Titeltraum bei der Pokalniederlage gegen Freiburg. Am Wochenende gelang immerhin die Revanche und nun müssen sich die Münchner auf die einzige Konstante dieser Saison besinnen: die Champions League.

Wie so oft, wenn es gegen eine Mannschaft von Pep Guardiola geht, ist diese in Top-Form. Manchester City reiht mal wieder acht Siege aneinander und hält damit die Hoffnungen aufs Triple und natürlich dem ersten Champions League Sieg der Vereinsgeschichte am Leben. Allerdings kam der Gegner ausgerechnet aus Deutschland, als die Skyblues zuletzt keinen Sieg holten. Gegen Leipzig reichte es damals nur zu einem 1:1 - ebenfalls im Hinspiel der Champions League.