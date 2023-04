33’ Sow bekommt von Khedira einen Schlag aufs Schienbein und geht zu Boden. Bastian Dankert sieht das ganze nicht als Foul, doch die Eisernen spielen fairerweise den Ball ins Seitenaus. Nach einer kurzen Unterbrechung kann Sow weitermachen.

31’ Das einzig gute für Union bisher ist der Spielstand. Mit einem 2:0 Rückstand kann die Mannschaft von Urs Fischer noch ein Comeback starten. Schön langsam sollte von den Gästen aber was kommen, sonst sieht hier alles nach einem größeren Rückstand zur Pause aus.

28’ Die Frankfurter Stürmerprobleme reißen nicht ab! Über die linke Seite kombiniert sich die Eintracht in die unsortierte Union-Defensive. Mit etwas Glück springt die Kugel im Strafraum vor die Füße von Borré, der aus vier Metern zum Abschluss kommt. Der Kolumbianer trifft jedoch nur den Querbalken und die Kugel springt heraus. Der Nachschuss von Sow aus der zweiten Reihe geht knapp am linken Pfosten vorbei. Weiterhin liefert nur Kolo Muani die Treffer bei der Eintracht. Aber das 3:0 wäre mittlerweile verdient.

26’ Nun kann Union den Ball mal ein wenig zirkulieren lassen und Ruhe in die Partie bringen. Aber die Anspielstationen nach vorne gibt es nicht. Das Zentrum ist zu wenig zur Stelle und so läuft der Ball nur durch die Dreierkette, ohne wirkliche Idee.

23’ Wenn das hier so weiter geht, lässt der dritte Treffer der Frankfurter nicht lange auf sich warten. Sie legen sich die Eisernen hier zurecht und die Gäste kommen kaum aus der eigenen Hälfte. Langsam müssen sich die Hauptstädter fangen.

20’ VAR-Entscheidung: Das Tor durch R. Borré (Eintracht Frankfurt) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:0

Frankfurt ist nicht zu halten! Wieder kann sich Kolo Muani vor dem Sechzehner durchsetzen und schüttelt drei Gegenspieler ab. Er legt die Kugel perfekt für Buta auf, der auf der rechten Seite in den Sechzehner gestartet ist. Der rechte Schienenspieler spielt die flache Hereingabe zum durchlaufenden Borré, der aus vier Metern nur noch locker einschieben muss. Aber beim Zuspiel steht der Kolumbianer einen kleinen Schritt im Abseits und der Treffer wird zurückgenommen. Schade, denn der Spielzug war fantastisch.

18’ Die Gäste sind bisher noch nicht im Spiel. Immer wieder sehen sie sich dem Druck der Eintracht ausgesetzt und verlieren die Bälle viel zu einfach. Das kann Urs Fischer an der Seitenlinie nicht gefallen. Es muss deutlich mehr kommen, wenn sich die Gäste hier nicht früh verabschieden möchten.

16’ Viel Zeit zum Durchatmen hat hier niemand. Die Unioner werden völlig überrannt und können sich kaum wehren. Wieder startet Kolo Muani auf Rechts durch und kann in den Sechzehner gehen. Er bedient in der Mitte Rafael Borré, der aus fünf Metern den Ball unter Bedrängnis nicht auf den Kasten drücken kann. Sein Abschluss fliegt über den Querbalken.

13’ Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Randal Kolo Muani

Der Frankfurter Doppelschlag dauert nur 93 Sekunden! Wieder verlieren die Unioner im Aufbauspiel den Ball und Götze hat im Mittelfeld einen Geistesblitz. Er bedient mit einem Chippass den startenden Kolo Muani. Grill verschätzt sich komplett und kommt viel zu weit aus dem Sechzehner. Der Franzose nutzt diesen Fehler eiskalt und hebt den Ball vom rechten Sechzehnereck über den Schlussmann zur 2:0 Führung.

11’ Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Randal Kolo Muani

Der Matchplan der Frankfurter geht wunderbar auf! Die Gäste stehen tief und attackieren spät, dadurch kann Hasebe in Ruhe den Spielaufbau übernehmen. Mit viel Übersicht chippt er die Kugel auf die rechte Seite in den Sechzehner zu Götze, der perfekt mit der Hacke auf Kolo Muani ablegt. Der Angreifer lässt sich nicht bitten, nimmt die Kugel mit und kann aus zehn Metern frei vor Grill abschließen. Gekonnt versenkt er das Leder unter der Latte und bringt die Hausherren in Führung.

9’ Plötzlich geht ein Raunen durch das Stadion. Wieder können die Frankfurter nach eigenem Ballverlust schnell nachsetzen und sich den Ballbesitz zurückerobern. Kolo Muani versucht über die linke Seite in den Sechzehner zu dribbeln und geht im Zweikampf mit Trimmel zu Boden. Natürlich fordern die Frankfurt-Anhänger sofort einen Strafstoß, aber Trimmel verhält sich sauber. Er hat zwar kurz die Hände am Angreifer, doch das reicht lange nicht für einen Elfmeter.

7’ Bisher sind die Gastgeber besser in der Partie. Sie machen das Spiel und setzen sich in der Hälfte Unions fest. Das ist aber nichts unübliches für die Gäste. Am liebsten überlassen die Eisernen dem Gegner den Ballbesitz und setzen auf schnelles Umschaltspiel. In den ersten Minuten kamen sie aber noch nicht zu einem gefährlichen Konter.

5’ Grill muss fliegen! Die Gäste lassen für einen Moment Kolo Muani aus den Augen, der bedient wird und direkt aufdreht. Der Angreifer marschiert auf den Sechzehner zu und kann frei abschließen. Sein Abschluss aus 20 Meter geht in Richtung Winkel, doch Grill ist zur Stelle. Der Schlussmann macht sich lang und lenkt die Kugel mit einer schönen Parade über den Querbalken.

3’ Auf der anderen Seite gelingt der Eintracht das Gegenpressing. Sie können sich zweimal die Kugel zurückerobern und Sow bedient Götze im Sechzehner. Der Mittelfeldakteur versucht es mit einer direkten Hereingabe, doch sein Flankenball wird ins Toraus geblockt. Der anschließende Eckball bringt ebenfalls keine Gefahr.

2’ Doch diesen ersten Standard können die Gastgeber verteidigen. Kolo Muani hilft hinten aus und klärt den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

1’ Der Ball rollt. Die Eintracht greift an und vertendelt den ersten Ball. Sofort schalten die Gäste um und können sich auf der rechten Seitenlinie durchsetzen. Becker geht in den Zweikampf mit Max und holt einen Eckball heraus.

1’ Spielbeginn

Es handelt sich bei dieser Begegnung nicht nur um das Aufeinandertreffen zweier, vor allem in jüngster Zeit, äußerst erfolgreichen Fußballmannschaften. Auch die Fanlager sind in der Bundesliga berüchtigt. Somit können wir uns heute im ausverkauften Deutsche Bank Park auf eine fantastische Stimmung gefasst machen, die auch fernab der spannenden Konstellation für Gänsehaut sorgen kann. Der Unparteiische der Partie Bastian Dankert führt die Protagonisten aufs Feld und gleich kann es losgehen. Wir freuen uns auf einen spannenden Pokalfight.

In dieser Saison gleichen sich die Teams in den direkten Duellen aus. Das Bundesligahinspiel, welches in Frankfurt ausgetragen wurde, konnte die Eintracht mit 2:0 für sich entscheiden. Durch die Treffer von Götze und Lindström gab es am achten Spieltag die erste Saisonniederlage für die Eisernen, die sich dennoch nicht aus der Bahn werfen ließen. Im Rückspiel sicherten sich die Eisernen dann die Revanche. Kurz vor der Länderspielpause mussten die Frankfurter an die alte Försterei, die sich für viele Gegner als unangenehm darstellt. Durch den Premierentreffer von Khedira und dem Treffer durch Winterneuzugang Roussilon sicherte sich Union ebenfalls einen 2:0 Heimsieg und die Begegnungen gleichen sich in dieser Saison wieder aus. Es könnte somit heute Abend sehr spannend werden. Die aktuelle Form spricht für die Gäste, aber die Eintracht verwandelt ihr Stadion in Heimspielen oftmals in eine Festung und im Pokal ist alles möglich.

Die Gäste hingegen nehmen zwei Veränderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor. Für Rønnow reicht es leider noch nicht, daher muss Grill erneut den Kasten der Unioner hüten. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Seguin heute Laïdouni, der nur auf der Bank sitzt. Außerdem nimmt Urs Fischer eine Veränderung auf der Schienenposition vor. Juranović startet für Roussillon, obwohl der Ex-Wolfsburger zuletzt starke Leistungen gezeigt hat.

Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt, dass die Hausherren keinerlei Veränderungen in der Startformation vorgenommen haben. Obwohl Tuta nach Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung steht, setzt Oliver Glasner auf Kristijan Jakić in der Dreierkette. Auch Kamada kommt heute nicht, wie von manchen erwartet, in der Startelf zum Einsatz. Stattdessen Glasner setzt auf den zuletzt gelobten Rafael Borré.

Doch die Aufgabe für die Eintracht könnte einfacher sein. Union Berlin reist nach Hessen und hat jede Menge Selbstbewusstsein im Gepäck. Nach dem 2:0 Heimsieg gegen Frankfurt vor der Länderspielpause fanden die Eisernen gewohnt stark ins Ligageschehen zurück. Gegen das Schlusslicht den VFB Stuttgart gab es einen souveränen 3:0 Erfolg und die Mannschaft unter Urs Fischer konnte einen vier-Punkte-Abstand auf den vierten Rang herstellen. Zudem hält Union den Anschluss nach oben. Lediglich zwei Punkte trennen sie vom BVB und auch auf den Spitzenreiter sind es nur vier Punkte Abstand. Auch wenn in Berlin natürlich keiner das Wort Titel in den Mund nimmt, möchten die Eisernen heute Abend mit Sicherheit die nächste Runde und damit den nächsten Schritt in Richtung eines möglichen Pokalerfolges gehen.

Es sind derzeit schwierige Wochen bei der Eintracht. Nach nur einem Sieg aus nunmehr neun Pflichtspielen und dem enttäuschenden 1:1 am Freitagabend gegen Bochum ist die Stimmung bei den Frankfurtern angespannt. Zudem kommen die vielen Unruhen hinter den sportlichen Kulissen bei der Eintracht, die dadurch kaum zur Ruhe kommt. Gegen Union Berlin soll heute Abend somit die Kehrtwende eingeleitet werde. „Mit einem Sieg kannst du das Stimmungsbild und die Wahrnehmung ganz schnell verändern.“, erklärte auch Cheftrainer Oliver Glasner im Vorlauf des Pokalkampfes und nahm seine Spieler in die Pflicht. Mit einem erfolgreichen Weiterkommen ins DFB-Pokal-Halbfinale könnte sich der Pokalsieger von 2018 zumindest bis zum wichtigen Duell in Leverkusen am kommenden Wochenende ein wenig Ruhe verschaffen.