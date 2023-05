Kimmich schlägt die nächste von Ecke in den Fünfer der Gäste, die diesmal in Person von Simakan klären.

Das einzige, was München noch fehlt, sind diese ganz klaren Druckphasen, in denen ein Schuss nach dem anderen aufs Tor der Leipziger fliegt. In dieser Hinsicht gelingt es den Sachsen noch, sich regelmäßig zu befreien.

Jetzt sind die Bayern durch! João Cancelo spielt einen Zauberball zwischen die Innenverteidiger in den Lauf von Musiala, der die Kugel mit dem ersten Kontakt auf Müller ablegt. Rückblickend vielleicht die falsche Entscheidung, denn in dieser Zeit kann Blaswich die entscheidenden zwei Schritte vorgehen und den Schuss von Müller stehend parieren! Starke Aktion vom Schlussmann!

An der Strafraumgrenze geht Müller zu Boden und beschwert sich lautstark beim Schiedsrichter. Dieser zeigt nur kurz an, dass ein bisschen gefehlt hat, um dafür ein Foul zu pfeifen. Tatsächlich lag da nur ein sehr kleiner Kontakt vor.

Auf der rechten Seite hat Coman etwas Platz, aber macht es dann zu eigensinnig. Der Schwenk ins Zentrum endet in einem Schuss, der an der Verteidigung hängenbleibt. Zumindest bleiben die Bayern dran und holen wenig später einen Eckball heraus.

Trotz des klaren 6:0 über Schalke 04 möchte Thomas Tuchel eine Veränderung in seiner Startelf vornehmen. Im Sinne größerer Stabilität im Zentrum opfert der Trainer Leroy Sané. Für die Offensivkraft rotiert Leon Goretzka in die Startelf.

RB Leipzig hat sich zuletzt auch wieder in Form geschossen. Drei Ligasiege in Folge sowie der Einzug ins DFB-Pokalfinale sind die Grundlage für einen äußerst erfolgreichen Saisonausklang. Gleichzeitig drohen die gallischen Dörfer von Union Berlin und dem SC Freiburg nach wie vor, den Sachsen die Teilnahme an der Champions League zu vermiesen. Leipzig kann also alles gewinnen und alles verlieren. Gegen die Bayern dürfte die Motivation entsprechend riesig sein, zumal es für nahezu jeden Verein reizvoll sein dürfte, den Bayern die Meisterschaft zu nehmen.