12’ Malen sucht mit einer Flanke von der rechten Seite Haller, bringt den Ball aber zu scharf herein. So viel Tempo hat der Stürmer nicht.

11’ Haller stützt sich bei einer Ecke auf, Offensivfoul. Im letzten Drittel fehlt noch die letzte Genauigkeit und Konsequenz.

9’ Baku schickt Wimmer, der jedoch in Abseitsposition startet. Die Situation läuft zunächst weiter, weshalb sich Hummels mit einem starken Tackling trotz kurz darauf folgendem Pfiff einen Szenenapplaus abholt.

8’ ...und bei diesem ruhenden Ball gibt es die erste wirkliche Chance. Bellingham kommt am zweiten Pfosten zum Kopfball, trifft den Ball mit der Stirn aber etwas zu niedrig, sodass das Leder über den Kasten fliegt.

7’ Dieses Mal führt Brandt den Eckstoß lang aus, am zweiten Pfosten prallt der Ball gegen das Schienbein von Wind und davon ins Toraus. Das gleiche Spiel also nochmal von der anderen Seite...

6’ Süle läuft Wimmer recht lässig ab. Insgesamt ist es ein eher ruhiger Beginn in Dortmund, noch gab es nicht allzu viele Strafraumaktionen.

4’ Nun die erste Konterchance für den Gastgeber: Adeyemis Pass auf Brandt ist sehr optimistisch. Der ehemalige Leverkusener hält den Ball im Spiel und holt einen Eckball heraus, nach dessen kurzer Ausführung er die Kugel allerdings selbst ins Nichts flankt.

3’ Wolf verliert den Ball auf seiner rechten Seite, Wimmer kann das im schnellen Gegenstoß nicht ausnutzen. Als er einen Haken schlägt, stellt sich Süle in den Weg.

1’ Die schwarzgelb-gekleideten Dortmunder stoßen an, der VfL Wolfsburg spielt in grünen Trikots.

1’ Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz, der den Dortmundern bekannt sein sollte. Er pfiff bereits das Revierderby sowie das Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund. Im Kölner Keller sitzt Pascal Müller.

Beim VfL Wolfsburg bezahlte Lacroix den 3:0-Heimsieg gegen Mainz mit einer Schulterverletzung und wird den Wölfen den Rest der Saison fehlen. Micky van de Ven kehrt in die Startformation zurück, nachdem der Dauerbrenner aufgrund einer Gelb-Sperre in Mainz zum ersten Mal in dieser Saison Bundesliga-Minuten verpasst hatte.

Zu den Aufstellungen: Edin Terzic kann auf die volle Kapelle zurückgreifen, auch die lange fraglichen Verteidiger Schlotterbeck und Guerreiro sind dabei. Auf einen Startelfeinsatz verzichtet man bei beiden allerdings noch. Da Guerreiro beim kleinen Revierderby in Bochum noch in der ersten Elf stand, ergibt sich eine Änderung, anstelle des Portugiesen spielt Wolf. Ryerson wird demnach wohl den linken Part in der Viererkette übernehmen.

Im Hinspiel ist eine lange Serie gerissen: Nach 14 ungeschlagenen Duellen gegen den VfL (13 BVB-Siege, ein Unentschieden) musste Dortmund wieder eine Niederlage in Wolfsburg (0:2) in Kauf nehmen – erstmals seit Mai 2015. Damals saß beim Ballspielverein noch ein gewisser Jürgen Klopp auf der Trainerbank. Bei Dortmunder Heimspielen existiert die ungeschlagen-Serie noch, sie dauert schon neun Partien an.

Auswärtsstärke vs. Heimstärke: Wolfsburg ist mit Werder zusammen das einzige Team der Liga, das in der Fremde mehr Punkte geholt hat als zu Hause (24:22). Der BVB hingegen fühlt sich vor heimischem Publikum enorm wohl. Von 42 möglichen Punkten holte die Borussia starke 37 (nur 2:3 gegen Bremen und 2:2 gegen Bayern nicht gewonnen). Die Festung Signal-Iduna-Park macht Hoffnung für den Endspurt im Titelkampf: In den letzten vier Partien spielt Dortmund dreimal zu Hause.

Mit dem VfL Wolfsburg ist nicht nur ein Team zu Gast, das nach zuletzt zwei deutlichen Siegen (5:1 in Bochum sowie 3:0 gegen Mainz) mit breiter Brust anreisen dürfte. Es ist auch ein Team zu Gast, das im Kampf um Europa heute Big Points sammeln könnte. Denn die ganze Konkurrenz hat ausnahmslos gepatzt: Leverkusen (1:2 gegen Köln) und Mainz (2:3 gegen Schalke) haben bereits am Freitagabend verloren, für Frankfurt hat es bei der TSG Hoffenheim die nächste Liga-Schlappe gesetzt (1:3). Die Wölfe wollen im Kampf um Europa als großer Spieltags-Sieger hervorgehen und könnten an Leverkusen vorbei auf Platz sechs ziehen.

BVB-Trainer Edin Terzic betonte, dass es ihm nach dem Verlust der Tabellenführung durch das 1:1-Remis in Bochum und die anschließenden Schiedsrichter-Diskussionen wichtig gewesen sei, „schnell einen Haken dranzusetzen.” Man habe bewusst am Samstag auf Videoanalysen verzichtet und die Augen sollten schnell wieder nach vorne gerichtet werden: „Wir können dafür sorgen, dass wir uns über dieses Spiel nicht ärgern müssen.”

Und die Westfalen könnten mit besserer Formkurve anreisen. Nachdem sie die ersten zehn Pflichtspiele des Kalenderjahres allesamt gewannen, gab es in den letzten neun Partien nur drei Siege – unter diesen neun Spielen allerdings auch das Champions-League-Aus bei Chelsea (Rückspiel 0:2) und die Pokal-Viertelfinalniederlage in Leipzig (0:2).

Die Bayern haben gestern im Topspiel vorgelegt, nun ist der BVB gefordert. In Bremen taten sich die Münchner lange schwer, gewannen schlussendlich aber mit 2:1. In der Tabelle hat der Rekordmeister den Vorsprung also wie erwartet auf vier Punkte ausgebaut, Dortmund steht demnach gehörig unter Druck.