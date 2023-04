35’ Tooor für SC Freiburg, 2:0 durch Michael Gregoritsch



34’ Freiburg hat die nächste gute Chance. Grifo zieht mit dem Ball von links in die Mitte. Dann schießt er von der Strafraumgrenze mit rechts aufs lange Eck. Schwolow pariert gut.

32’ Freiburg hat alles im Griff. Die Hausherren haben zwar nicht mehr so viele Torchancen, sie lassen aber auch überhaupt nichts zu.

29’ Terodde bleibt nach einem Kopfballduell im Freiburger Strafraum liegen. Er hat den Kopf von Keitel am Kiefer abbekommen. Das ist aber kein Elfmeter.

27’ Günter bringt den Freistoß scharf auf den ersten Pfosten. Höfler kommt zum Kopfball. Sein Abschluss geht aber zwei Meter drüber.

26’ Höler bekommt nach einem Zweikampf mit Jenz einen Freistoß in der Nähe der rechten Eckfahne. Das ist eine richtige Entscheidung, weil Jenz deutlich zu spät war.

23’ Ein langer Ball erreicht Günter auf dem linken Flügel, wo er viel Platz hat. Er zieht von der Strafraumkante ab, trifft die Kugel aber nicht richtig. Sein Schuss hoppelt am langen Pfosten vorbei.

22’ Matriciani schlägt den Ball flach von rechts vor das Tor. Terodde stünde bereit, aber Flekken fängt die Hereingabe ab.

20’ Gregoritsch will von links eine Flanke in die Mitte schlagen. Er trifft den Ball aber komplett falsch. Der Flankenversuch geht weit am Tor vorbei ins Aus.

18’ Höler mit einem schönen Verusch. Günter wirft einen Einwurf von der linken Seite an den Strafraum auf Höler. Der Stürmer nimmt den Ball volley. Sein Schuss geht knapp über dem rechten Winkel ins Aus.

16’ Günter flankt von links in die Mitte. Am Elfmeterpunkt kommt Dōan frei zum Kopfball. Er bekommt aber keinen Druck dahinter. Der lasche Abschluss landet in den Armen von Schwolow.

15’ Schalke spielt eigentlich ganz gut mit, aber die Königsblauen sind extrem anfällig in der Defensive. Fast jeder Freiburger Angriff wird zu einer Großchance.

13’ Der Pfosten bewahrt Schalke vor dem 2:0! Drexler bringt von der linken Seite eine schwache Ecke in die Mitte. Ein Freiburger klärt am ersten Pfosten. Die Kugel landet bei Dōan, der direkt Tempo aufnimmt. Dann spielt er einen guten Pass in den Lauf von Grifo. Der Italiener geht rechts in den Strafraum und zieht flach aufs lange Eck ab. Sein guter Abschluss klatscht an den Pfosten. Glück für S04.

11’ Bülter setzt sich auf dem linken Flügel gegen Ginter durch. Dann flankt er scharf in die Mitte. Der Ball wird geblockt.

9’ Schalke hält in diesen ersten Minuten zu viel Abstand von den Gegenspielern. So machen es die Gäste dem SC einfach.

7’ Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Michael Gregoritsch

Jetzt ist Schwolow geschlagen. Freiburg macht die frühe Führung. Dōan spielt aus dem Zentrum einen perfekten Steckpass auf Gregoritsch, der links in den Strafraum geht und mit links aufs kurze Eck abzieht. Der Schuss geht flach neben den Pfosten. Schwolow hat diesmal keine Chance.

6’ Schwolow verhindert die frühe Freiburger Führung! Günter hat im linken Halbfeld viel Platz zum Flanken. Seine Hereingabe erreicht Gregoritsch, der aus sechs Metern aufs Tor köpft. Schwolow pariert stark. Der Abpraller landet vor den Füßen von Dōan, der aus kurzer Distanz abzieht. Schwolow fängt den Nachschuss. Das war stark vom Torwart.

5’ Freiburg kommt über die linke Seite. Günter bringt den Ball flach in den Strafraum. Kamiński klärt.

3’ Schalke kommt das erste Mal nach vorne. Bülter spielt einen guten Pass über die linke Seite in den Lauf von Král. Dessen Hereingabe misslingt aber. Der Ball fliegt ins Toraus.

2’ Das Spiel geht gemächlich los. Die Fans beider Mannschaften machen ordentlich Lärm.

1’ Spielbeginn

Auch Thomas Reis ist zu mehreren Wechseln gezwungen. Er tauscht dreimal im Vergleich zum Sieg gegen die Hertha. Fährmann, Brunner und Skarke fehlen verletzt. Sie werden durch Schwolow, Uronen und Karaman vertreten.

Zum Personal: Christian Streich nimmt bei den Freiburgern zwei Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Werder vor. Eggestein und Sallai fehlen, weil sie gegen Bremen ihre fünfte Gelbe Karte gesehen haben. Sie werden durch Keitel und Gregoritsch ersetzt.

Schalke hat am vergangenen Freitag einen extrem wichtigen Sieg gefeiert. Die Königsblauen haben im Abstiegsduell mit 5:2 gegen die Hertha gewonnen. Und der Sieg war verdient. Die Leistungen in der Rückrunde machen Hoffnung, dass die Knappen den direkten Abstiegsplatz, auf dem sie aktuell stehen, doch noch verlassen können. Das Restprogramm hat es aber in sich. An den letzten vier Spieltagen geht es gegen Mainz, Bayern, Frankfurt und Leipzig. Deshalb wären Punkte heute gegen Freiburg und nächste Woche gegen Bremen umso wichtiger.

Freiburg hat am vergangenen Wochenende etwas glücklich mit 2:1 gegen Bremen gewonnen. Durch diesen Erfolg nach drei sieglosen Spielen sind die Breisgauer in der Tabelle wieder an Leipzig herangerückt. Man ist nur noch einen Punkt hinter Rang vier. Das heutige Spiel ist mit Blick auf die Champions-League-Plätze also enorm wichtig. Leipzig spielt später noch in Leverkusen.