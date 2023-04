Die Schlussminuten der ersten Halbzeit laufen. Gladbach macht die Räume eng und will das Ergebnis mit in die Kabine nehmen. Wird es hier nochmal gefährlich?

Stindl bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Itakura per Kopf in den Rückraum zurücklegt. Dort steht aber kein Gladbacher, sodass die Szene ungefährlich bleibt.

Die Fohlen bekommen einen Freistoß aus aussichtsreicher Position etwa 18 Meter zentral vor dem Tor. Stindl nimmt sich der Sache an und feuert den Ball in die Mauer, sodass es ungefährlich bleibt.

31’

Gladbach kontert über Stindl, der rechts zu N'Goumou ablegt. Der junge Franzose will per Dribbling in den Strafraum ziehen, bleibt dabei aber an Paulo Otávio hängen.