20’ Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Sébastien Haller

Dortmund macht einfach weiter und legt gegen viel zu passive Fohlen gleich das dritte Tor nach! Malen holt sich den Ball an der rechten Eckfahne, spielt einen Doppelpass mit Brandt und spaziert an den Fünfer durch. Seine flache Hereingabe kommt dann leicht in den Rücken von Haller, doch der macht das beste draus und netzt einfach mit der Hacke ins lange Eck ein. Ein herrlicher Treffer!

18’ Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Jude Bellingham

Nach Adeyemis Fehlschuss gegen Wolfsburg tritt diesmal Bellingham an und erhöht auf 2:0! Allerdings mit einer gehörigen Portion Glück! Der Engländer schiebt den Ball locker und unplatziert halblinks aufs Tor und damit genau in die Ecke, in die Olschowsky springt. Irgendwie rutscht dem Keeper das Leder aber durch.

17’ Strafstoß für den BVB! Dortmund kommt mit Brandt über rechts, der den ball dann eigentlich nicht gut in den Rücken des am Strafraum lauernden Haller spielt. Der muss sich um die eigene Achse drehen und wird dabei von Florian Neuhaus über den Haufen gerannt. Der Kontakt war unglücklich, aber eindeutig, daher kommt auch nichts vom VAR.

15’ Gladbach ist mittlerweile offensiv im Spiel und kommt immer wieder in die gefährlichen Räume. Defensiv wirken die Gäste aber weiter überfordert. Adeyemi spaziert mit dem Leder bis in den Fünfer und steckt durch zu Haller, der direkt vor Olschowsky nicht mehr ganz an den Ball kommt.

13’ Dann schiebt wieder der BVB an und Bellingham marschiert mit Tempo durch das Mittelfeld. Aus 25 Metern schiebt der Engländer die Kugel knapp am rechten Pfosten vorbei. Olschowsky wäre da aber wohl auch zur Stelle gewesen.

12’ Jetzt geht es wild hin und her! Erst lässt Malen mit einem überhasteten Abschluss eine gute Chance zum 2:0 liegen, dann hat im Gegenzug Bensebaini die Riesenchance zum Ausgleich. Gegen unsortierte Dortmunder zieht der Algerier von links nach innen und hat aus 13 Metern freie Bahn. Kobel ahnt die Ecke, taucht blitzschnell ab und kratzt den Rechtsschuss raus!

10’ Die Gäste sind noch nicht so richtig drin im Match und kommen in den Zweikämpfen regelmäßig zu spät. Haller will eine Freistoßflanke von Brandt mit der Hacke aufs Tor bringen, schafft das aber nicht annähernd.

8’ Dortmund will nach diesem Traumstadt am liebsten sofort nachlegen und fährt den nächsten vielversprechenden Angriff, der diesmal aber vor dem Strafraum endet.

5’ Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Donyell Malen

Mit dem ersten Angriff geht der BVB in Führung! Nach starkem Aufbau aus der eigenen Hälfte nimmt Sébastien Haller Fahrt auf und geht vor dem Strafraum ziemlich leicht an Marvin Friedrich vorbei. Aus 17 Metern zieht der Ivorer wuchtig mit rechts ab und schickt Keeper Olschowsky in die linke Ecke. Bensebaini blockt den Schuss dann noch per Grätsche, doch der Ball kommt ein paar Meter vor dem Tor wieder runter. Da Olschowsky schon zur falschen Seite unterwegs war, kann der nachsetzende Donyell Malen den ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken.

3’ Es geht eher gemächlich los im Signal-Iduna-Park. beide Teams suchen noch nach ihrem Rhythmus und wollen in dieser Anfangsphase keine Fehler machen.

1’ Auf geht's! Der BVB spielt natürlich in Schwarz-Gelb, Gladbach trägt Weiß.

1’ Spielbeginn

Das Unparteiischengespann vor Ort besteht heute aus Schiedsrichter Daniel Schlager und seinen Assistenten Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos . Im Kölner Keller ist Tobias Reichel für die Auswertung der bewegten Bilder zuständig.

Bei Daniel Farke sind die personellen Sorgen im Offensivbereich nicht gerade weniger geworden. Während Marcus Thuram zwar zurück im Kader, aber noch längst nicht wieder topfit ist, muss Alassane Plea heute aufgrund einer Gelbsperre passen. Dennoch reist Gladbachs Trainer durchaus optimistisch nach Dortmund. "Wir freuen wir uns sehr auf dieses Spiel und die Atmosphäre vor Ort. Wenn wir unsere Themen auf den Platz bekommen, haben wir immer eine Chance, etwas Zählbares mitzunehmen", glaubt Farke, für den die Situation des BVB keine Rolle spielt. "Ich bin nur Borussia Mönchengladbach-Fan. Wer Meister wird, interessiert mich nicht. Ich will am Samstag drei Punkte holen, alles andere ist nicht in meinem Kopf", stellte der 46-Jährige klar.

Edin Terzić war nach de starken Leistungen zuletzt im Vorfeld natürlich zuversichtlich. "Die letzten Heimspiele sahen richtig gut aus. Wir haben es geschafft, mit der Überzeugung, dem Selbstbewussten und der Qualität richtig guten Fußball zu zeigen. Darauf wird es auch gegen Gladbach wieder ankommen", so der BVB-Übungsleiter. Zeitgleich erinnerte sich der 40-Jährige an die letzten Duelle mit Gladbach und mahnte: "Gegen Gladbach haben wir häufig nicht gut ausgesehen. Im Hinspiel sind wir früh in Rückstand geraten, mussten die ganze Zeit hinterherlaufen und haben das Spiel verloren. Das soll uns diesmal nicht passieren. Wir werden alles daransetzen, von der ersten Sekunde da zu sein."

Ein Blick auf die Aufstellungen: BVB-Coach Edin Terzić vertraut dem alten Grundsatz "Never change a winning team" und schickt die gleiche Elf auf den Rasen, die zuletzt Wolfsburg abserviert hat. Bei den Gästen gibt es derweil zwei notgedrungene Änderungen. Keeper Jonas Omlin fällt kurzfristig aus und wird von Jan Olschowsky verletzt und vorne rückt Hannes Wolf für den gelbgesperrten Alassane Pléa ins Team.

Für die Gäste vom Niederrhein geht es in den letzten Spielen mehr oder weniger nur noch darum, die Saison ordentlich ausklingen zu lassen. Nach drei sieglosen Spielen konnten die Fohlen zuletzt beim 2:0 gegen Bochum zwar mal wieder einen Sieg einfahren, aber in der Tabelle rangiert die Borussia im Niemandsland. Absteigen kann die Farke-Elf nicht mehr und die internationalen Plätze sind auch unerreichbar. Ein Ziel hat Gladbach aber trotzdem: Nach dem 4:2-Sieg in der Hinrunde will man erstmals seit der Saison 2013/14 wieder beide Borussenduelle in einer Saison gewinnen.

Letzte Woche hatte der FCB mit einem Erfolg in Bremen vorgelegt und Dortmund konnte dank eines 6:0-Erfolges gegen Wolfsburg dranbleiben. Auch an diesem Wochenende durfte der Rekordmeister im Titelrennen wieder zuerst ran und hat den Vorsprung auf den BVB wieder auf vier Punkte ausgebaut. Dortmund will nun erneut den Anschluss wiederherstellen und würde mit einem weiteren Heimsieg gleichzeitig sicherstellen, dass der zweite Platz ihnen nicht mehr genommen werden kann.