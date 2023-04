14’ Die Gäste sind bemüht Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Sie lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und versuchen sich nach vorne zu arbeiten. Aber es ist spürbar, dass den Bremern Füllkrug als Zielspieler fehlt.

12’ Die Schalker kontern nach einem Eckball der Bremer! Bülter erobert sich die Kugel im eigenen Sechzehner und übergibt zu Zalazar der über das Feld marschiert. Auf der rechten Seite startet Karaman durch und wird perfekt bedient. Am Sechzehner wählt er den Abschluss und zieht mit rechts drauf. Sein Schuss fliegt knapp am linken Pfosten vorbei. Die Anhänger von Königsblau feiern diesen Konter lautstark!

10’ Die Bremer wirken in dieser abtastenden Anfangsphase etwas verhaltener als die Hausherren. Dennoch hatten sie bisher mit Bittencourt die beste Szene des Spiels. Schalke hingegen möchte Druck aufbauen und geht mutig in die Zweikämpfe.

8’ Es ist ein dynamischer Beginn! Bülter hat auf der linken Seite freie Fahrt und marschiert die Linie entlang. Er geht in den Sechzehner und versucht es mit einer scharfen Hereingabe auf den langen Pfosten. Pavlenka muss reagieren und wirkt etwas unsicher. Doch im Nachfassen ist der Schlussmann zur Stelle.

6’ Plötzlich brennt es bei Königsblau im Sechzehner! Yoshida rutscht bei einem Zuspiel der Bremer weg und gewährt damit freie Fahrt für Stage auf der linken Seite. Im Sechzehner legt er nochmal zurück auf Bittencourt, der aus 15 Metern direkt abzieht. Doch Yoshida macht seinen Ausrutscher wieder gut und wirft sich entscheidend in die Kugel. Dadurch verhindert er schlimmeres.

3’ Die Hausherren beginnen mutig in dieses Abendspiel. Terodde kann in der Spitze viele lange Bälle festmachen und weiterverteilen. Bisher kommen die Knappen aber noch nicht in den Sechzehner.

1’ Los geht's und sofort liegt ein Bremer am Boden. Nach einem Luftzweikampf mit Bülter bleibt Veljković auf dem Rasen und muss kurz gecheckt werden. Die Schalker haben offensichtlich von Beginn an die Ellenbogen ausgefahren.

1’ Spielbeginn

Der Unparteiische Bastian Dankert bittet die Akteure auf den Rasen zum Topspiel des 30. Spieltages. Die Königsblauen müssen heute punkten und auch Bremen ist noch nicht ganz gerettet. Es werden 90 äußerst spannende Minuten und gleich geht es los!

Auch das Hinspiel dürfte Königsblau nicht gut in Erinnerung geblieben sein. Nach zwei Treffern durch Füllkrug und Ducksch konnten die Knappen zwar durch Drexler verkürzen, dennoch reichte es nicht für einen Punkt. Schalke verlor im Weserstadion somit mit 1:2 und kassierte damals die fünfte Pleite in Serie. Durch ein starkes Jahr 2023 haben die Schalker wieder zu Recht Hoffnung auf den Klassenerhalt und wollen ihren Willen in der Bundesliga zu verweilen heute Abend erneut unter Beweis stellen.

Ole Werner hingegen scheint der Auftritt seiner Mannschaft gegen Hertha gefallen zu haben. Er nimmt keine Veränderung in der Startelf vor und schickt die gleiche Mannschaft auch gegen Schalke ins Rennen. Auf Füllkrug müssen die Bremer weiterhin verzichten.

In der Anfangsformation der Schalker gibt es im Vergleich zur deutlichen Niederlage gegen Freiburg drei Veränderungen. Yoshida kehrt in die Anfangsformation zurück. Außerdem ersetzt Krauß Latza auf der Sechserposition und Zalazar kommt ins offensive Mittelfeld für Drexler.

In der Veltins-Arena fühlen sich die Bremer dazu besonders wohl. Die letzten vier Begegnungen in Gelsenkirchen konnte Bremen für sich entscheiden und reist damit in diesem Topspiel zu seinem Lieblingsgegner. Zuletzt konnten die Bremer in der vergangenen Zweitligasaison das Aufstiegsduell in der Veltins-Arena für sich entscheiden, welches in den Köpfen vieler Werder-Akteure gute Erinnerungen hervorrufen sollte.

Die Gäste aus Bremen hingegen könnten mit einem Auswärtserfolg in der Veltins-Arena einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Am vergangenen Spieltag gelang Werder ein 4:2 Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht Berlin und die Bremer stehen damit mit 35 Punkten auf dem zwölften Platz. Auch der Abstand zum Relegationsplatz ist mit sieben Punkten äußerst komfortabel und den Gästen würden sich mit einem Sieg höchstwahrscheinlich aus dem Abstiegsrennen herausmanövrieren. Auch den Schwung aus dem Heimspiel gegen die Hertha wollen die Gäste heute mit nach Gelsenkirchen nehmen und vor allem Marvin Ducksch, der mit seinem Dreierpack Werder maßgeblich zu den drei Punkten verhalf, wird dieser Erfolg beflügelt haben. Aber gegen den Vorletzten in der Liga wartet eine schwierige Aufgabe, denn die Knappen werden alles nötige für wichtige Punkte auf den Rasen bringen.

Es ist ein äußerst wichtiges Spiel für Königsblau, wenn die Schalker nochmal den direkten Klassenerhalt angreifen wollen. Nach dem starken Start in 2023 mussten die Knappen einige Rückschlage einstecken und konnten nach dem schwachen Auftritt gegen Hoffenheim (0:2) gegen den direkten Konkurrenten Hertha eine Antwort liefern (5:2). Aber die Konstanz in den Auftritten der Schalker fehlt und auch der unwiderlegbare Kampfgeist wird an manchen Stellen vermisst. So auch vergangene Woche, als die heutigen Hausherren mit 0:4 in Freiburg abgewatscht wurden und den Aufschwung des Hertha-Spiels in keiner Sekunde aufs Feld bringen konnte. Somit muss Königsblau heute eigentlich schon wieder einen Sieg einfahren, damit sie Rang 15 noch im Blickfeld behalten und der Abstand auf Bochum nicht auf vier Punkten bleibt.