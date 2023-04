Lukébakio gegen alle! Der Belgier steht in der Bayern-Hälfte ganz allein und probiert sich im Dribbling gegen die gesamte Bayern-Abwehr. João Cancelo nähert sich an und schnappt sich den Ball souverän.

Kimmich stoppt den Ball vor dem rechten Sechzehner-Eck mit der Sohle und flankt aus dem Stand diagonal in den Strafraum. Mané steigt hoch und springt knapp an der Hereingabe vorbei.

Goretzka will einen Vorstoß über die rechte Seite einleiten und ruft Mané zu sich. Beim einfachen Querpass will es Goretzka aber zu kompliziert mit einem Heber lösen und bleibt in der Hertha-Abwehr hängen.

Boëtius saugt den Ball im Mittelfeld an und kämpft sich mit großen Schritten einige Meter nach vorne. Kurz vor der Gefahrenzone des Rekordmeisters befördert Pavard den Ball sicherheitshalber in die Ferne.

Hertha hofft auf Umschaltmomente. Nach einer langen Ballbesitzphase der Bayern nimmt Lukébakio einen hohen Ball stark aus der Luft an und schickt Niederlechner schnell in die Spitze. Der Berliner tanzt auf der linken Seitenauslinie de Ligt aus und kommt beinahe zum Torabschluss aus spitzem Winkel.

1’

Der Ball rollt! Schiri Patrick Ittrich pfeift an und die Berliner stoßen an. Bayern spielt in roten Trikots, die Hertha in Blau und Weiß.