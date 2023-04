Bremen spielt sich teilweise mit schönen Ballstafetten nach vorne. In Strafraumnähe fällt den Grün-Weißen aber wenig ein. Ohne Füllkrug kommen keine hohen Flanken in die Mitte.

Stark flankt aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Am Elfmeterpunkt kommt Stage zum Kopfball. Sein Abschluss geht aber deutlich drüber.

Christian Streich nimmt bei Freiburg drei Wechsel im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Bayern vor. Lienhart ist nach seiner Oberschenkelverletzung wieder bereit für die Startelf. Er ersetzt Gulde in der Innenverteidigung. Kübler startet anstelle von Sildillia in der Rechtsverteidigung und Sallai vertritt Gregoritsch, der Probleme am Sprunggelenk hat, im Sturm.

Der SC Freiburg ist momentan auch nicht in Top-Form. In den vergangenen sechs Ligaspielen gab es nur einen Sieg. Trotzdem sind die Breisgauer noch in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen. Platz drei ist nur vier Punkte entfernt. Ein heutiger Sieg wäre also enorm wichtig, auch weil Leverkusen dem SCF im Nacken sitzt. Die Werkself ist vier Punkte hinter den Freiburgern und spielt heute Abend noch in Wolfsburg. Wenn Freiburg die Form nicht schnell wiederfindet, könnte sogar noch die Qualifikation zur Euro League in Gefahr geraten.