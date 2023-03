In den ersten Minuten haben ausschließlich die Gastgeber den Ball. Sie drücken die Rot-Weißen bis an deren Sechzehnmeterraum.

Beim Effzeh zeigt der Trend klar nach unten. Die Domstädter kassierten seit dem überzeugenden Heimerfolg über Eintracht Frankfurt (3:0) drei Pleiten in vier Partien, zuletzt zuhause gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum (0:2). Das Problem an der Geschichte: Der Abstand auf die Ränge 16 und abwärts schmilzt und schmilzt. Bei der Borussia heute zu punkten, könnte sich daher als extrem wichtig erweisen.

Es war ein kleiner Dämpfer, den die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende einstecken mussten. Nachdem sie in der Bundesliga seit dem Re-Start in der Folge der WM-Pause alles gewonnen haben, mussten sie sich ausgerechnet im Revierderby bei Kellerkind FC Schalke 04 mit einem Remis begnügen (2:2). Bitter daran ist nicht nur, dass trotz des großen Chancenplus beim ungeliebten Reviernachbarn kein Sieg heraussprang – weil der FC Bayern München zeitgleich den FC Augsburg schlug (5:3), beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer wieder zwei Punkte. Heute soll unbedingt vorgelegt werden, um zumindest über Nacht den Platz an der Sonne einzunehmen.