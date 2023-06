40’ Seit einigen Minuten sind die Hamburger hier die bessere Mannschaft, lassen defensiv wenig zu und erarbeiten sich vorne immer wieder Abschlüsse.

38’ Dompé! Hamburg macht jetzt richtig Dampf und kriegt den Franzosen in Schussposition. Aus 20 Metern jagt Jean-Luc Dompé das Leder knapp am linken Pfosten vorbei.

37’ Nochmal der HSV! Erstmals läuft der Ball bei den Gästen im letzten Drittel richtig flüssig und nach mehreren schnellen Pässen hat Reis rechts im Strafraum Platz. Seine Flanke ist für Glatzel gedacht, doch Müller bekommt noch eine Hand dran.

35’ Was macht Müller da? Stuttgarts Keeper wartet mit dem ball am Fuß so lange, bis Jatta da ist und schießt den Hamburger fast an. Das Leder landet am Strafraum bei Glatzel, der gleich abdrückt und gerade noch von Anton geblockt wird.

34’ Wieder einmal verliert die HSV-Abwehr Guirassy aus den Augen, der rechts im Strafraum an die Grundlinie geschickt wird, den Ball dann aber nicht mehr nach innen ziehen kann.

32’ Die Schwaben fahren weiter einen Angriff nach dem anderen und werden daran kaum gehindert. Jetzt geht Sosa mal an die Grundlinie durch und flankt. Sein Versuch wird abgefälscht und landet bei Heuer Fernandes.

30’ Dann wieder der VfB! Führich setzt sich links im Strafraum spielerisch leicht gegen zwei Hamburger durch, schlägt einen Haken und will den Ball dann aus zehn Metern unters Dach jagen. Heuer Fernandes steht aber am rechten Fleck, reißt einen Arm hoch und lenkt den Ball über den Querbalken!

29’ Stuttgart müsste hier längst deutlicher führen und kassiert jetzt fast den Ausgleich! Jatta macht auf der rechten Bahn Tempo, gibt flach nach innen und Karazor grätscht Kittel im allerletzten Moment gerade noch ab.

27’ Elfmeter verschossen von Serhou Guirassy, VfB Stuttgart

Wahnsinn! Nach seiner kläglich vergebenen Großchance zuvor schnappt sich Guirassy erneut den Ball und macht es schon wieder nicht gut! Der Franzose schießt halbhoch aufs rechte Eck und scheitert am gut reagierenden Daniel Heuer Fernandes.

26’ Es bleibt bei der Entscheidung. Elfer!

24’ Strafstoß für den VfB! Reis geht links auf der Strafraumlinie mit hohem Risiko ins Duell mit Millot und trifft nur den Stuttgarter. Die einzige Hoffnung für den HSV ist, dass das Foul Zentimeter außerhalb der Box gewesen sein könnte. Der VAR untersucht die Szene.

23’ Was war da jetzt schlechter? Das Abwehrverhalten der Gäste oder der Abschluss von Guirassy? Mit drei einfachen Pässen spielen die Stuttgarter sich hinten raus und nach Steilpass von Vagnoman enteilt Guirassy der gesamten HSV-Defensive. Er geht alleine auf Heuer Fernandes zu und schiebt dem Keeper den ball aus 15 Metern genau in die Arme.

20’ Hamburg setzt offensiv mittlerweile durchaus Akzente, wirkt aber hinten einfach nicht sattelfest. Man hat das Gefühl, dass Stuttgart hier jederzeit das nächste Tor erzielen kann.

19’ Nachdem Hamburg sich mal wieder ins letzte Drittel kombiniert hat, den Ball dann abgibt und der VfB kontert, muss Daniel Heuer Fernandes weit aus seinem Kasten kommen, um per Kopf gegen den enteilten Führich zu klären.

17’ Der HSV ist defensiv weiter überfordert. Ito schickt mit einem einfachen hohen Ball Führich hinter die Kette und der kann von links in die Box spazieren. Seine Ablage in den Rückraum ist dann aber zu ungenau und landet nicht beim Mitspieler. Glück für die Gäste!

15’ Gelbe Karte für Ludovit Reis (Hamburger SV)

Reis senst Millot im Mittelfeld rüde um und verdient sich die erste Karte der Partie.

15’ Die Gastgeber schaffen es immer wieder, im Mittelfeld nach Balleroberungen schnell Überzahl zu schaffen und dann über außen anzugreifen. Sosa sucht mit seiner Flanke Guirassy, findet aber nur einen Hamburger Kopf.

14’ Reis und Mavropanos müssen nach einem intensiven Luftduell beide kurz behandelt werden, können aber scheinbar weitermachen.

12’ Mavropanos hat jetzt Lunte gerochen und will den Doppelpack schnüren! 30 Meter vor dem Tor lässt der Verteidiger einen Hamburger elegant aussteigen und zieht dann mit links ab. Die Kugel geht deutlich links am Kasten vorbei.

11’ Im Anschluss an die Ecke fällt der Ball im Strafraum im Gedrängel Jonas David auf den Arm. Absicht war das natürlich nicht, aber es sah schon komisch aus. Entsprechend wird die Szene auch vom VAR gecheckt, letztlich gibt es aber keinen Strafstoß.

10’ Riesenchance für den VfB! Stuttgart macht das Spiel nach einem Ballgewinn schnell und kontert über die linke Seite. Führich lässt Heyer einfach stehen und schießt aus 13 Metern halbhoch aufs lange Eck. Heuer Fernandes bekommt die Finger noch dran und lenkt den Ball zur Ecke.

8’ Jetzt kommt der Zweitligist erstmals durch an den Strafraum. Dompé und Jatta verweigern in aussichtsreicher Position beide den Abschluss und nehmen rechts Heyer mit. Der versucht sich an einer Flanke und schickt die Kugel schnurstracks ins Toraus.

7’ Die Gäste aus der Hansestadt versuchen nun erstmal, über Ballbesitz Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen und lassen das Leder durch die eigenen Reihen zirkulieren. Vorwärts geht es dabei nicht.

5’ Der VfB macht gleich weiter Dampf und setzt verunsicherte Gäste schon tief in deren eigener Hälfte unter Druck.

3’ Besser hätte es hier für den Bundesligisten natürlich nicht losgehen können. Hamburg ist überhaupt noch nicht angekommen in diesem Match und liegt bereits hinten.

1’ Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Konstantinos Mavropanos

Was für ein Auftakt! Stuttgart legt sofort den Vorwärtsgang ein und Führich holt links im Strafraum, die erste Ecke heraus. Sosa bringt den Ball scharf auf den Elfmeterpunkt und da ist absolut niemand bei Konstantinos Mavropanos. Der Grieche schraubt sich hoch und köpft die Kugel nach 45 Sekunden unhaltbar für Daniel Heuer Fernandes ins rechte Eck.

1’ Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich in weißen Trikot mit rotem Brustring, der HSV trägt Blau und Schwarz.

1’ Spielbeginn

Bevor es losgeht, gibt es in Stuttgart noch eine Schweigeminute für den 15-järhigen Fußballer aus Berlin, der am vergangenen Sonntag im Rahmen eines Fußballturniers bei einem tätlichen Angriff eines Gegenspielers lebensgefährlich verletzt worden war und am Mittwoch verstorben ist.

Geleitet wird die Partie vom erfahrenen Schiedsrichter Tobias Welz und seinen beiden Assistenten Dr. Martin Thomsen und Mark Borsch. Für den Videobeweis ist Guido Winkmann verantwortlich.

An die Relegation haben beide Klubs keine guten Erinnerungen. Stuttgart scheiterte als letzter Erstligist 2019 an Union Berlin. Der HSV sicherte sich zwar 2014 (gegen Fürth) und 2015 (gegen Karlsruhe) als Bundesligist den Klassenerhalt, scheiterte aber im Vorjahr als Zweitligist an Hertha BSC.

Was die aktuelle Form angeht, können beide Seiten durchaus mit Rückenwind in diese zwei entscheidenden Duelle gehen. Der VfB hat von den zehn Spielen unter Hoeneß nur zwei verloren und blieb zuletzt dreimal ungeschlagen. Der HSV hat sich mit drei Siegen aus der regulären Saison verabschiedet.

Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß betonte im Vorfeld das Positive an der Situation. "Als ich hier begonnen habe, standen wir auf Platz 18. Und jetzt sind wir auf Platz 16 gelandet und haben es in der Hand, das zu packen. Es ist eine Chance, die wir jetzt weiter haben", so Hoeneß, der den Trainerposten in Stuttgart erst Anfang April übernommen hatte. Sein Team sieht der 41-Jährige gut vorbereitet: "Ich bin mir sicher, dass wir gut gewappnet sind – inhaltlich, aber auch mental. Wir haben schon einige Drucksituationen gut gelöst in den letzten Wochen."

Im Hamburger Lager war Coach Tim Walter nach den bitteren Szenen in Folge des haarscharf verpassten Aufstiegs bemüht, Optimismus zu verbreiten. "Gefühlstechnisch war am vergangenen Sonntag von ganz oben bis ganz unten alles dabei", gab der 47-Jährige zu, stellte aber gleich fest: "Wir haben es wieder in der eigenen Hand, das Mögliche möglich zu machen." Nur auf die eigene Heimstärke wollen die Norddeutschen dabei nicht bauen und auch auswärts beim Bundesligisten was mitnehmen. "Wir fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen", so Walter vor der Reise ins Schwabenland.

Im Vergleich zum letzten Spiel nehmen beide Coaches zwei Wechsel vor. Neben dem notgedrungenen Tausch auf der Torhüterposition, wo Florian Müller für Bredlow reinrückt, erhält Enzo Millot vorne den Vorzug vor Silas, der auf die Bank rotiert. Bei den Gästen ersetzen die Rückkehrer Bakery Jatta und Ludovit Reis den verletzten László Bénes und Ransford Königsdörffer (Bank).

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss auf seinen verletzten Keeper Fabian Bredlow verzichten, hat ansonsten aber bis auf seine Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Heißt, dass auch Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou rechtzeitig fit geworden ist und im Kader steht. Die Gäste aus Hamburg müssen auf László Bénes verzichten. Der Slowake hatte sich in Sandhausen einen Muskelfaserriss zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Dafür sind Ludovit Reis, der heute seinen 23. Geburtstag feiert, und Bakery Jatta nach Sperren wieder einsatzbereit.

Mit dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV treffen zwei echte Traditionsvereine aufeinander. Und es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die diese Relegation gerne vermieden hätten. Die Schwaben hätten am letzten Spieltag nur einen Heimsieg gegen bereits gerettete Hoffenheimer gebraucht, um die Klasse aus eigener Kraft zu halten. Der HSV hat seine Hausaufgaben in Sandhausen gemacht und war bereits so gut wie aufgestiegen, ehe zwei späte Heidenheimer Tore die Rothosen noch ausbremsten. Nun kann nur noch ein Team im kommenden Jahr im Oberhaus mitspielen. Wer hat den jüngsten Rückschlag besser verkraftet und sichert sich das Ticket?