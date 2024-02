So wie hier in Norwegen hatte man sich die Reise im Wohnmobil vorgestellt - wild und winterlich. Es kam etwas anders, im Februar, im Allgäu.

Von Dominik Prantl

Hin und wieder gibt es Tage im Leben eines Vaters, da wäre man gerne schon Rentner. Schön jedenfalls, wie sich die beiden älteren Nachbarn am Campingplatz in den Liegestühlen gerade die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, während man selbst den eigenen Anhang zusammentreibt. Würden die beiden nicht gerade in die Handys starren, könnten sie sogar auf die Allgäuer Berge blicken, schneebedeckt, darüber ein Himmel, blau und klar wie im Spätherbst. Die Tür zu ihrem Wohnmobil steht offen, sie tragen Pullover. Es ist Februar.