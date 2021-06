Urlaub in Spanien:Mallorca ohne Ballermann?

Von Brigitte Kramer, Palma

Sie sind wieder da. Mehr als 1500 internationale Flüge gab es am ersten Juniwochenende, vor zwei Wochen waren es noch 75 Prozent weniger. Fast die Hälfte der 800 Hotels auf Mallorca ist offen, vor allem in Palma, Sóller und Capdepera. Die meisten Mallorquiner atmen auf. 85 000 Saisonarbeiter und 250 000 Festangestellte, die auf den Balearen in Tourismus, Gastronomie und Gewerbe arbeiten, haben lange darauf gewartet, wieder einzusteigen, zumindest für die kommenden vier Monate. Die Wirtschaft belebt sich, denn die Ansteckungszahlen sinken, die Quarantänepflicht bei der Rückreise von Spanien nach Deutschland und in andere europäische Länder ist aufgehoben und die Einreise auf die Balearen ist seit Montag einfacher.