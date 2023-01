Von Dominik Prantl

Was war das zuletzt mal wieder für eine Aufregung; es war eindeutig was faul in den Alpen. Statt weißer Pracht gab es T-Shirt-Wetter und weiße Streifen aus Kanonenschnee. Doch kaum ist der echte Schnee endlich da, ist es irgendwie still geworden um die Skigebiete. Dabei wäre das in Zeiten, in denen neuerdings gerne von Wintereinbrüchen mitten im Winter die Rede ist, ja durchaus mal eine Neuigkeit: Hänge der Berge endlich weiß! Oder im Promotion-Sprech: Frau Holle wieder in Winter-Wonderland-Laune!