Kungsleden in Schweden

Mit Skiern über den Fjäll: Der Kungsleden in Lappland ist auch verschneit spektakulär.

Das Signal zum Aufbruch kommt aus 24 Kehlen. Mit einem Schlag beginnen all die Schlittenhunde vor dem Sprossenfenster zu bellen und zu jaulen. Für die Skiläufer heißt das: Auf zur letzten großen Etappe! Draußen ist es eiskalt, wie jeden Morgen seit sechs Tagen. Die Gipfel der weißen Berge glühen in der Morgensonne, der Wind bläst Schneeschwaden über die genoppte und geriffelte Eiskruste, ins Gesicht stechen hundert feine Nadeln. Und von den Skispitzen blickt streng Roald Amundsen, so als wolle er sagen: Reiß dich zusammen!