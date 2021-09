Radfahren in Rom

Rom und Radfahren? Das galt lange als unvereinbar. Mit der Pandemie hat sich das geändert. Jetzt gibt es Bike-Sharing und Fahrräder dürfen mit in die Busse. Bürgerinitiativen wollen noch mehr.

Von Elisa Britzelmeier

Vor ein paar Jahren wurde man noch für verrückt gehalten. Radfahren in Rom, mit diesem irren Verkehr? Dem Kopfsteinpflaster? Ohne Radwege? Natürlich, ungefährlich war es nie, egal ob als Tourist oder als Alltagsradlerin in dieser Stadt, und auch die sieben Hügel spürt man irgendwann in den Beinen. Aber gleichzeitig sieht Rom ganz anders aus vom Sattel, man hört die Stadt, man riecht sie, und sie schrumpft zusammen. Ziele, für die man mit den Mezzi, den öffentlichen Verkehrsmitteln, mehrfach umsteigen muss, sind plötzlich ganz nah.