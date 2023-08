Bei der ersten Strand-Demonstration in Mikri Santa Maria auf Paros standen die teuer zu mietenden Liegestühle und Schirme noch dicht an dicht. Danach wurden sie zu einem großen Teil abgebaut.

Von Carolyn Martin, Paros

Paros am vergangenen Sonntag: "Mikri Santa Maria ist befreit!", ruft jemand durchs Megafon. Es wird geklatscht, dann packen die Ersten schon ihre Handtücher aus und lassen sich in der kleinen Bucht nieder. Immer mehr griechische Familien kommen, mit Picknicktaschen, an der Hand die Kinder und die Großeltern im Schlepptau. "So haben wir unseren Strand seit Jahren nicht mehr gesehen", sagt Ilias Petrakis und breitet die Babydecke für seine Tochter aus.