Von Evelyn Pschak von Rebay, Ahlbeck

Die Seezunge, ausgerechnet. "Die kommt aus der Nordsee", sagt Felix Pirwitz bedauernd, "so viel gibt die Ostsee hier nicht her." Ansonsten aber kann Pirwitz sich nicht beklagen. Gerade steht er an seinem Schneidebrett und filetiert mit Bedacht den platten Fisch. Würde er aufblicken, könnte er über die vielen Tische von Restaurant und Außenterrasse hinweg bis zur Strandpromenade blicken. Hier, auf der Ostseeinsel Usedom, im Kaiserbad Ahlbeck, hat der Chefkoch seinen Arbeitsplatz, im Restaurant des Hotels "The Breeze".