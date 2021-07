Von Johanna Pfund, St. Lorenz

Auf dem Ederhof am Irrsee herrscht Ruhe. Unter mächtigen Laubbäumen stehen Liegen auf dem Rasen zwischen Bauernhaus, Nebengebäude und Scheune. Richtung Norden fällt die Wiese sanft ab zum Irrsee, im Süden schimmern die Berge des Salzkammerguts. Sir Henry, das einstige Leasing-Lama, das nun zum Inventar des Hofes gehört, schreitet über die Weide und beäugt von weitem die Besucher. Seit den Fünfzigerjahren bietet die Familie Gaderer hier Urlaub auf dem Bauernhof an, die Gäste können mitarbeiten oder einfach nur am hauseigenen Strand baden. "Die meisten Gäste buchen gleich wieder für das nächste Jahr", erzählt Bauer Alois Gaderer. Sein Hof ist ein von Urlaubern geschätztes Idyll - wie die gesamte Region um Irrsee und Mondsee.

Detailansicht öffnen Idylle auf dem Ederhof. Der Urlaubsbauernhof ist oft schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. (Foto: Robert Maybach)

Aber die ländliche Schönheit hat ihre Schattenseiten. Müll fällt auch hier an, mit Öl wird auch hier noch oft geheizt. Und da ist die Autobahn A1, die am Ufer des Mondsees entlangführt, weil man in den Sechzigerjahren auf Individualverkehr setzte; zusätzlich der enorme Ausflugsverkehr an schönen Tagen. "Der Verkehr ist unser größtes Problem", sagt Thomas Ebner, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mondseeland, zu dem auch der Irrsee gehört. Eine Lösung muss her, damit die Region ihr ehrgeiziges Ziel erreicht: Sie will sich bis 2022 als "Green Destination" qualifizieren - ein Siegel, das die niederländische Stiftung "Green Destinations" vergibt, auf Basis von Kriterien der Vereinten Nationen. Man wäre dann die erste grüne Destination im deutschsprachigen Alpenraum.

Was den Einheimischen nützt, das nützt auch den Gästen - vor allem beim Verkehrsproblem

Als Destination kann man die Gegend durchaus bezeichnen. Um die 300 000 Übernachtungen werden im Jahr gezählt, bei 3000 Betten. Unterkünfte wie der Ederhof von Alois Gaderer sind oft ein Jahr im Voraus ausgebucht. Zu den Urlaubern kommen unzählige Tagestouristen, die Erholung an den beiden Seen suchen. Wie viele es genau sind, ist schwer zu schätzen, sagt Thomas Ebner. Tatsache aber ist, dass an schönen Wochenendtagen endloser Stau auf den Straßen herrscht. Der Tourismusverband hat sich daher bereits 2019 ein großes neues Ziel gesetzt: Das neue Tourismuskonzept soll in einen Managementplan für die gesamte Region münden; kurz gesagt: Was den Einheimischen nützt, das nützt auch den Gästen.

Detailansicht öffnen Die Bilderbuchlandschaft zieht auch viel Ausflugsverkehr an. Der soll reduziert werden, etwa durch bessere Busverbindungen. (Foto: Wolfgang Weinhäupl/Imago/Imagebroker)

Im Prinzip verfolgt die "Green Destination" genau dieses Ziel - nämlich den Tourismus nicht isoliert zu betrachten. Der Katalog, den die Stiftung Green Destinations auf Basis des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) der Vereinten Nationen erstellt hat, reicht weit über pures Tourismusmanagement hinaus. Es geht um gut organisiertes, umweltfreundliches Zusammenleben, wie ein Blick in die 100 Kriterien zeigt. Manche davon sind in Oberösterreich so selbstverständlich, dass man sie gar nicht als Kriterium wahrnimmt. Beispielsweise müssen die Antragsteller beweisen, dass es freie Wahlen gibt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind oder dass Naturschutzflächen wie Moore und Wälder nicht in Industriegebiete umgewandelt werden oder dass lokale Kultur gepflegt wird - um nur einige der Anforderungen zu nennen. Andere hingegen, wie die umweltfreundliche Anreise, stellen die Österreicher eher vor ein Problem. Thomas Ebner drückt es so aus: "Wir schauen alles an, von A wie Apfel bis Z wie Zander, und wir müssen für alles einen Beleg bringen." Für ihn ist das Projekt alles andere als ein grünes Feigenblatt: "Die Zertifizierung ist keine Fleißaufgabe. Nachhaltigkeit ist die Zukunft des Tourismus bei uns."

Mehr Busse, Müll trennen im Strandbad, regionale Kreisläufe - es gibt viele Stellschrauben zur Nachhaltigkeit

Im Alpenraum ist es bislang einzig Slowenien, das sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, und wo sich mehrere Städte und Regionen bereits als "Green Destination" bezeichnen dürfen. Sloweniens Hauptstadt Ljubljana etwa hat im Zuge der Qualifizierung ihr Verkehrskonzept komplett erneuert - und hat jetzt 620 Prozent mehr Fußgängerzone.

Auch das Mondseeland arbeitet an einem neuen Konzept für den öffentlichen Nahverkehr: "Wir haben das Problem der letzten Meile", sagt Ebner. Bis in den Ort Mondsee gelangt jeder Reisende leicht. Doch von dort die paar Kilometer auf den Ederhof? Vielleicht zu Fuß? Gerade wurde eine Mobilitätsstudie abgeschlossen, und erste, darauf aufbauende Fahrplanverdichtungen wurden umgesetzt. Eine Lösung könne auch die Etablierung eines Rufbussystems sein. Es geht nun darum, das gut zu planen und zu finanzieren.

Neben dem Verkehr dreht die Region an zahlreichen anderen Stellschrauben. Für die 17 000 Einwohner in den sieben Gemeinden Mondsee, St. Lorenz, Tiefgraben, Innerschwand am Mondsee, Oberhofen am Irrsee, Zell am Moos und Oberwang bedeutet das viel Rücksichtnahme bei vermeintlich kleinen Dingen. "Man muss den Leuten immer wieder sagen, dass sie ihre Hunde im Moos nicht frei laufen lassen dürfen", erzählt Elisabeth Höllwarth-Kaiser, Bürgermeisterin von Oberhofen am Irrsee. Im Zuge der Zertifizierung haben die Gemeinden auch überprüft, was man noch besser machen kann. "Bisher ist der Müll im Strandbad einfach in einen Behälter geworfen worden; jetzt wollen wir ihn trennen", berichtet die Bürgermeisterin. Das ist erst einmal eine mühsame Übung, aber letztlich zählt das Ziel, wie die Bürgermeisterin betont. "Wir müssen uns alle anstrengen, aber das gefällt uns allen gut."

Detailansicht öffnen Unbeschwerter Badespaß: Kinder am Irrsee. (Foto: Robert Maybach)

Auch an der nachhaltigen Ausrichtung touristischer Betriebe wird gearbeitet. Einer der sechs Campingplätze hat nun auf Fernwärme umgestellt und spart somit 25 000 Liter Heizöl im Jahr. Das Schlosshotel Mondsee bewässert seinen hauseigenen Kräutergarten aus einem 16 000-Liter-Regenwassertank. Zudem sollen Hotels und Restaurants ihre Lebensmittel so viel wie möglich aus der Region beziehen und auf diese Weise den Höfen eine neue ökonomische Perspektive bieten. "Wir wollen zeigen, dass man mit touristischem Kooperationsmanagement viel machen kann", sagt Ebner. Da ist auch der Ederhof ein gutes Beispiel: Wie Alois Gaderer erzählt, betreibt er seit 2005 biologische Mutterkuhhaltung. Das Fleisch liefert er an ein Hotel. Das klingt einfach und logisch, doch war es das in der Vergangenheit nicht immer, wie die Seewirtin Johanna Enzinger aus Zell am Moos am Irrsee erzählt. Wann brauchen die Wirte Fleisch und Fisch? Wann nicht? Wie soll man das den Bauern erklären? "Das Verständnis füreinander hat sich deutlich verbessert", stellt die Wirtin fest.

Zugute kommt dem Mondseeland auch, dass die beteiligten Kommunen mit einer Gesamtfläche von 212 Quadratkilometern bereits auf vielen Ebenen kooperieren - bei der Abwasserbeseitigung wie beim Thema Energie. Da werden auf dem Weg zur Green Destination gleich viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen - sprich, es werden weitere Kriterien wie Landschaftsschutz oder Stärkung der lokalen Gemeinschaft erfüllt. "Es ist schon eine Besonderheit hier im Mondseeland, dass wir alle so eng zusammenarbeiten", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Höllwarth-Kaiser. "Unser Hauptanliegen ist Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Green Destination ist dabei ein weiterer Meilenstein", betont sie. In einem Jahr werden die Mondseeländer wissen, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat.