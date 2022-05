18 Decks, 7000 Passagiere und ein Eislaufplatz im Mittelmeer: Die "Wonder of the Seas" ist das neue größte Schiff der Welt. Bei all den Superlativen an Bord bleibt eigentlich nur noch die Frage: Geht es nicht auch ein bisschen kleiner?

Von Ingrid Brunner, Barcelona

Das neueste Weltwunder nennt Sean Treacy die Wonder of the Seas ganz unbescheiden. Treacy ist Herr über das Hotelgeschäft auf allen 26 Schiffen der US-amerikanischen Reederei Royal Caribbean und deshalb schon qua Position verpflichtet, die Wonder of the Seas aufregend und großartig zu finden. Und ganz unrecht hat er ja nicht, schließlich ist die Wonder das vorläufig größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Vorläufig deshalb, weil sie diesen Titel von ihren vier Vorgängerinnen in der Oasis-Klasse übernommen hat, die alle auch mal das größte Kreuzfahrtschiff der Welt waren. Bis ein größeres kam. Das neueste Weltwunder also ist 362 Meter lang, 64 Meter breit, 70 Meter hoch und bietet Platz für knapp 7000 Passagiere sowie 2300 Crew-Mitglieder. Seit dem 9. Mai ist das Mega-Schiff im Mittelmeer unterwegs. Abfahrtshäfen für die einwöchigen Kreuzfahrten sind in der Sommersaison 2022 Barcelona und Civitavecchia bei Rom; nicht jede Stadt im Mittelmeer hat einen Anleger, der auf ein Schiff dieser Ausmaße vorbereitet ist.