Von Ulrike Sauer

Fangfrisch! Für Carolina La Manna ist das kein Werbespruch. Nachmittags, wenn sie sich an ihrem Fensterplatz ein wenig ausruht, spitzt sie die Ohren. Kaum sind vom Wasser Rufe zu hören, rennt die Köchin raus auf die Felsen und begrüßt Luigi. Der alte Fischer nähert sich in seinem Boot vorsichtig der Küste, eine Kippe im Mundwinkel und den Hund Filippo am Bug. An diesem Tag reicht Luigi Carolina einen großen Meeraal und eine 3,6 Kilo schwere Zahnbrasse hoch. Zwei Stunden später schiebt sie den Fisch, auf Kartoffeln, Tomaten und Kapern gebettet, in den Ofen. Bei ihr im "L' Architiello" bleibt die Küche manchmal auch kalt. Dann gab es eben keinen frischen Fang.