Am Riffelsee in der Schweiz krault der Schwimmer vor spektakulärem Bergpanorama.

Der nutzt jede Gelegenheit, ins kalte Wasser zu springen. Sei es in den Stuibenfällen in Tirol...

Interview von Ingrid Brunner

In seinen jungen Jahren war Hansjörg Ransmayr, Jahrgang 1958, Wildwassersportler, wo er öfter unfreiwillig baden ging. Nun schwimmt der Österreicher, der weitläufig verwandt ist mit dem Schriftsteller Christoph Ransmayr, absichtlich in Bergwerksstollen, Höhlen-, Gletscherseen. Die Liebe, Gewässer zu queren, liegt wohl in der Familie: Sein Ururgroßvater war Wirt und Fährmann an der Traun.